Tablete şi laptop-uri noi pentru elevii din Mediaş, prin fonduri europene

Vineri, 1 octombrie 2021, a fost semnat oficial la sediul Primăriei Municipiului Mediaş contractul pe fonduri europene aferent proiectului: „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în Municipiul Mediaș, județul Sibiu“.

În valoare totală de 11.950.623,60 lei, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 11.679.780,68 lei, iar contribuția proprie a municipalității reprezintă 2% din totalul proiectului – 270.842,92 lei. La evenimentul desfășurat în Sala Mică de Şedințe a primăriei au luat parte primarul municipiului, dl Gheorghe Roman, directorii școlilor gimnaziale și ai liceelor din municipiul Mediaş, dar și directori din cadrul municipalității.

Principalul obiectiv al proiectului este dotarea celor 13 unități de învățământ de stat gimnazial și liceal din municipiu cu tablete, laptop-uri, table interactive, precum și cu alte echipamente IT care să asigure desfăşurarea în bune condiții a activităților didactice on-line.

În mod concret, elevii şi cadrele didactice din Mediaş vor beneficia în urma implementării acestui proiect de 5.876 de tablete pentru elevi, 373 de laptopuri pentru cadrele didactice, dar și 204 camere web, 282 de table interactive și 276 de routere pentru sălile de clasă din instituțiile de învățământ.

„Am avut astăzi o întâlnire extrem de utilă cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din Mediaș. Cu această ocazie am făcut cunoscut faptul că am semnat un contract de peste 11.500.000 lei, care are ca obiectiv achiziția de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș. Practic, acest contract este împărțit în două loturi, un prim lot se referă la achiziția de tablete cu abonament la internet pentru o perioadă de 24 luni, cu o valoare de aproximativ 6 milioane lei fără TVA. Al doilea lot se referă la achiziția de laptop-uri, camere web, video-conferință, table interactive, routere de rețea, cu o valoare de aproximativ 4 milioane lei fără TVA. Apreciez că până la sfârșitul acestui an vor fi furnizate toate aceste echipamente și că într-un timp relativ scurt copiii vor intra în posesia lor. Profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor directorilor pentru buna colaborare pe care o avem, o colaborare care nu va face altceva decât să vină în sprijinul copiilor și, nu în ultimul rând, al tuturor cadrelor didactice din orașul nostru“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.