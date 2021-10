VIDEO – FC Hermannstadt, semieșec cu Ripensia – Bănățenii la un pas să dea lovitura pe final

Sibiul ar fi ajuns pe locul 1, cel puțin până sâmbătă, dacă învingeau pe Ripensia, vineri după amiază. Jucătorii lui Măldărășanu a lut însă doar un punct, fiind egalați în două rânduri. S-a terminat 2-2, însă oaspeții puteau da lovitura pe final de meci.

Cele două echipe au început timid meciul, primele situații de gol apărând abia după un sfert de oră, anunță liga2.ro. Mai întâi Oroian a trimis peste transversală, cu capul, din centrarea lui Balaure (14′), apoi Petrescu a încercat să-l surprindă pe Rus cu un șut la colțul scurt dintr-o lovitură liberă, dar portarul Ripensiei a respins de la vinclu în corner (15′). Același Petrescu a executat lovitura de la colțul terenului și Ionuț Stoica a apărut… de nicăieri, fără marcaj, înscriind cu o lovitură de cap din interiorul careului mic (16′).

Zece minute au avut avantaj pe tabelă sibienii pentru că Pitfor a „desenat” frumos, pentru Coulibaly, care a făcut 1-1 cu un șut pe lângă Pop, de la 14 metri.

Bănățenii puteau chiar intra în avantaj la vestiare dacă transversala nu s-ar fi opus șutului lui Golda, de la 8-9 metri (42′).

Sibienii au preluat din nou conducerea la 6 minute de la reluare dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de căpitanul Petrișor Petrescu, obținută pentru un fault imprudent al portarului Rus la Buhăcianu.

Balaure ar fi putut majora diferența de pe tabelă, dar a trimis în brațele lui Rus de la 10 metri lateral dreapta (65′). La fel și Petrescu, dar de data asta din afara careului mare, un minut mai târziu.

Golul a picat însă în cealaltă poartă. Sturzu a avansat pe dreapta și a trimis în centrul careului, Morariu a lăsat pentru Valerii Macrițchii, care a reluat în plasă de la 11-12 metri (66′).

Intrat de puțin timp pe teren, Sîntean a încercat să-l surprindă pe Rus cu un șut din prima, de la 10 metri, după pasa lui Baba Alhassan, dar portarul Ripensiei s-a culcat pe minge (84′).

Sibienilor le-a trecut glonțul pe la ureche în ultimele minute, portarul Pop opunându-se în trei rânduri primei înfrângeri a echipei FC Hermannstadt. Goalkeeper-ul a parat cu dificultate șuturile lui Stoi din afara careului mare (’90, ’90+2) și a respins la „capul” lui Țiereanu, în urma unui corner (’90).



FC Hermannstadt are 21 de puncte și e pe locul 3, în cădere o poziție față de cum se afla la începutul etapei a 9-a, fiind la egalitate cu Petrolul, care are un golaveraj mai bun și urmează să joace duminică. Pe locul 1 e Concordia, cu 23 de puncte.

În etapa a 10-a, programată în jurul datei de 16 octombrie, peste două săptămâni, Ripensia urmeazăsă joace acasă cu ”U” Cluj, în timp ce FC Hermannstadt are deplasare la Unirea Dej.