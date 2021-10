Înalta Curte va decide dacă restricțiile impuse de Guvern sunt sau nu legale

Pe 4 noiembrie, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor decide dacă într-o cauză în care au fost contestate măsurile anti-covid luate de Guvern prin hotărâre, dacă restricțiile impuse de Guvern și condiționările de vaccinare, testare sau trecere prin boală sunt sau nu legale. Mai mult, restricțiile ar putea fi anulate dacă Înalta Curte va desființa hotărârile luate de guvern, scrie ph-online.ro

„Am obținut o reducere a termenului de judecare a recursului făcut de Guvern la Înalta Curte de Casație și Justiție, care era prin aprilie 2022, pentru 4 noiembrie 2021. Am impresia că le-a fost cam frică, sincer, pentru că erau prea multe argumente juridice.

Cred că va fi o hotărâre interesantă care se va da la ICCJ, pentru că acțiunea câștigată de noi a fost pe discriminare. Inițial, am atacat Hotărârea Guvernului care condiționa participarea la evenimentele publice și private de vaccin, test sau trecere prin boală și am câștigat în instanță.

Apoi am atacat certificatul verde și am cerut și anularea stării de alertă și am câștigat, la fel, în instanță. Anularea acestor tipuri de hotărâri se va extinde în toată țara și pentru toate condiționările de deținere a certificatelor verzi.

Dacă tot se prelungesc automat aceste hotărâri ale Guvernului, confirmarea faptului că una dintre ele este nelegală, definitiv și irevocabil, va însemna că toate cad. Deci este de ajuns o singură decizie favorabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție”, ne-a declarat Gabriel Marin, unul dintre cei doi avocați clujeni care au câștigat în instanță împotriva Guvernului.