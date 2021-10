Cioloș după ce a câștigat șefia USR Plus – ”Noi trebuie să fim uniți, o provocare importantă”

Dacian Cioloș a ținut să transmită un mesaj echipei sale, după ce a câștigat alegerile USR Plus: „Trebuie să fim uniți, iar intenția mea e să fiu președintele USR PLUS”. Întrebat despre faptul că echipa Barna are majoritate în Biroul Politic acesta a dclarat: „Îmi dau seama că e o provocare importantă”.

„Eu nu lucrez cu un partid separat. Eu nu am un partid, altul decât USR PLUS. Aici sunt, într-adevăr echipe diferite. Eu am spus încă din campanie că intenția mea e să fiu președintele USR PLUS și nu al unei tabere. Eu nu am nicio miză pentru o tabără specifică împotriva ceileilalte tabere. Interesul meu e să întăresc partidul. Noi trebuie să fim uniți. Îmi dau seama că e o provocare importantă”, spune Dacian Cioloș.

El a fost întrebat cum comentează faptul că echipa lui Dan Barna are majoritate în Biroul Politic, for de conducere al USR PLUS.

Din componența Biroului Politic al USR PLUS fac parte, urmare a alegerilor de sâmbătă, 14 membri ai echipei „USRPLUS la Guvernare 2024” (Dan Barna), opt din partea listei „Uniți Reușim” (Dacian Cioloș) și doi din partea echipei „Împreună USRPLUS – Curaj pentru România”.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scurtin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte. Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.