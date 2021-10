Probleme uriașe la Facebook, Instagram și WhatsApp – Iată de ce nu funcționează

Facebook, Instagram și WhatsApp nu funcționează luni seară pe întreg mapamondul. Problemele au apărut după amiază, dar nici după cinci ore de la avarie (ORA 22.30), ele nu au fost remediate. Se pare că problemele au fost generate de o eroare de configurație.

Experții în securitate care monitorizează situația afirmă că aceasta ar putea să fi fost declanșată de o eroare de configurație, rezultat al unei erori interne, deși sabotajul din partea unui angajat al Facebook ar fi teoretic posibil, anunță Hotnews, care citează Reuters.

O exploatare a unei vulnerabilități de către terțe părți este considerată puțin probabilă în acest moment. Un atac DoS (denial-of-service) care să copleșească unul dintre cele mai mari site-uri din lume ar necesita o coordonare fără precedent din partea unor hackeri sau rețele infracționale din întreaga lume sau o tehnică neîncercată până acum.

Eroarea pe care o văd utilizatorii când încearcă să acceseze pagina de web a Facebook sugerează o problemă la DNS (Domain Name System), notează Reuters. DNS-urile permit adreselor web să ducă utilizatorii la destinația lor de pe internet.

Facebook, WhatsApp și Instagram sunt toate deținute de compania fondată de Mark Zuckerberg și folosesc o infrastructură comună.

Sunt afectați și utilizatorii care folosesc Facebook pentru a se loga în aplicații terțe, precum Pokemon Go și Match Masters dar și alte aplicații ale Facebook precum Workplace.

Acțiunile Facebook au scăzut cu 5,5% în ședința de după-amiază a bursei americane și sunt pe cale să înregistreze cea mai proastă zi din ultimul an.

Facebook a avut astfel de probleme la nivel global cu suita sa de aplicații anul acesta în martie și în Iulie.

Compania tinde adesea să fie criptică cu privire la cauza acestor probleme și nu explică ce anume le-a cauzat, nici măcar după ce sunt rezolvate.

În 2019 de exemplu, Facebook a suferit cea mai mare cădere a sa de ani de zile și a anunțat doar că aceasta „a fost cauzată de o problemă” în timpul „unor operațiuni de mentenanță de rutină”.

O stenogramă a unei ședințe a conducerii Facebook obținută de jurnaliștii site-ului The Verge la momentul respectiv arată că Mark Zuckerberg a afirmat că astfel de căderi sunt „o problemă serioasă” deoarece i-ar putea convinge pe utilizatori să migreze către platforme concurente