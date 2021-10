PSD Sibiu: NU guvernului Cîțu! NU votăm legea privind introducerea certificatului verde, propusă de guvernul PNL-USR! DA Legii PSD pentru plafonarea prețurilor la energie!

Deputatul Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PSD Sibiu a făcut luni declarații de presă înaintea votului moțiunii de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Cîțu.

PSD SIBIU strânge semnături pentru plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale.

”Mâine, la ora 12.00, se va desfășura ședința de plen comun al Camerei Deputaților și Senat, în care se va dezbate moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului Cîțu. Toți parlamentarii PSD vor fi prezenți pentru a vota moțiunea și sperăm ca parlamentarii de la AUR și USR să-și țină cuvântul dat românilor și să voteze moțiunea.

Moțiunea PSD, spre deosebire de cea a alianței de conjuctură USR-AUR, care, din cauza viciilor de procedură, a fost declarată neconstituțională de către CCR, include și dezastrul făcut la ministerele conduse de useriști. Nu se poate ca întreaga vină pentru guvernarea dezastruoasă să fie aruncată doar în spatele premierului Cîțu și al miniștrilor PNL, fără să se amintească despre falimentarea economiei românești, de morții din spitalele românești, arși de vii, de furtul banului public prin intermediul Ministerului Sănătății, fără să amintești faptul că avem atrase zero fonduri europene, că suntem ultimii din Europa cărora le-a fost aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență, fără să spui că bilanțul ministrului Drulă este zero kilometri de autostradă și zero proiecte de infrastructură, fără să amintești de dezastrul din Justiție. USR trebuie să deconteze în fața oamenilor bătaia de joc la adresa cetățeanului și a banului public, haosul creat prin intermediul miniștrilor care au condus șase ministere vitale.

Pentru a înlătura toate minciunile din spațiul public, precizăm că în data de 28.09.2021, adică marțea trecută, Consiliul Politic Național al PSD, a hotărât, prin vot unanim, ca deputații PSD să voteze împotriva Legii de aprobare privind introducerea Certificatului Verde, lege care ar da posibilitatea unor membri ai guvernului sau unor persoane numite în funcții de decizie să introducă după bunul plac restricții care ar încălca drepturile fundamentale ale românilor. PSD va apăra întotdeauna drepturile și libertățile cetățenilor români, drepturi stipulate prin Constituția României.

Cerem PNL și USR să înceteze imediat această politică de terorizare a cetățenilor, prin care încearcă să-și impună voința prin amenințări. De asemenea, cerem PNL și USR să nu mai manipuleze datele referitoare la bolnavii și morții de COVID și să le folosească după bunul plac. Să nu uite românii că, în plină pandemie, încălcând toate prevederile legale în vigoare, peneliștii și-au organizat un congres cu peste 5.000 de oameni, în cursul căruia au fost încălcate toate prevederile legale date chiar de peneliști prin ordonanțe de urgență. Ulterior, Partidul Națioal Liberal a fost sancționat, în bătaie de joc, cu 10.000 de lei, ceea ce înseamnă suma derizorie de 2 lei/paricipant.”

Cătălin Stanciu, Președintele Organizației Municipale PSD Sibiu invită sibienii să semneze pentru plafonarea prețului la energie

”Partidul Social Democrat a inițiat un proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale, o inițiativă legislativă pe care partidele aflate la guvernare vor să o blocheze. Tocmai de aceea PSD a decis demararea unei ample campanii de strângere de semnături pentru a susține această inițiativă legislativă, pentru a-i da legitimitate.

Astfel, campania de strângere de semnături se va desfășura pe parcursul lunii octombrie, atât fizic cât și online, punându-se accent, acolo unde există o rată a incidenței de infectare foarte crescută, așa cum este municipiul Sibiu, pe strângerea de semnături pe platforma online. Aici, sibienii pot semna direct pentru susținerea proiectului de lege pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale, accesând https://www.psd.ro/plafonare-preturi-energie/

Totodată, noi vom folosi întreaga infrastructură de care dispune organizația noastră la nivelul întregului județ, atât pentru a promova platforma de strângere de semnături pe cele 64 de pagini de facebook ale organizațiilor noastre locale, cât și pentru a strânge semnăturile fizic, acolo unde situația epidemiologică ne permite acest lucru, cu ajutorul echipelor de voluntari. De asemenea, vom avea un punct pentru colectarea semnăturilor la sediul central al PSD din municipiul Sibiu. Toate aceste acțiuni se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor sanitare necesare pentru a nu pune în pericol siguranța voluntarilor noștri sau a semnatarilor.”