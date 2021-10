Cioloș vrea reluarea discuțiilor cu PNL pentru o nouă coaliție – AUR propune un Guvern ”de specialiști”

Președintele USR, Dacian Cioloș, se declară pregătit să reînceapă discuțiile cu PNL, dacă liberalii vin cu o altă propunere de premier decât Florin Cîțu. Problema putea fi rezolvată din septembrie, dacă PNL – PSD nu ar fi amânat moțiunea USR până la „sfântu’ așteaptă”. În schimb co-președintele AUR, George Simion, spune că formațiunea politică are o propunere de guvern de specialiști și vorbește chiar și de suspendarea președintelui Klaus Iohannis, în condițiile în care se cramponează de Florin Cîțu

Cioloș spune că, după ce moțiunea a trecut și Florin Cîțu ca premier devine istorie, USR PLUS are varianta reînceperii discuțiilor cu PNL dacă liberalii își vor dori acest lucru și sunt în măsură să facă o altă propunere de premier decât Florin Cîțu – „împreună cu PNL și UDMR suntem dispuși să discutăm refacerea coaliției de guvernare cu un program de reforme și un calendar foarte precis” – sau varianta ca USR PLUS să rămână în opoziție, dacă PNL intenționează să facă o altă majoritate cu PSD.

De altfel, Cioloș afirmă că „majoritatea PNL – PSD” a mai funcționat inclusiv pentru a amâna până la „sfântu’ așteaptă” moțiunea pe care USR PLUS o propusese de câteva săptămâni: „dacă acea moțiune ar fi fost susținută, ar fi intrat pe agenda Parlamentului. Ceea ce s-a întâmplat astăzi se putea întâmpla deja de mai multe săptămâni. (…) Problema aceasta putea fi rezolvată deja de la începutul lunii septembrie”

USR așteaptă acum poziția PNL: „acum mingea e și în terenul președintelui Iohannis. Așteptăm să ne invite la discuții să vedem care sunt formulele pentru refacerea unei majorități de guvernare, dar singura formulă în care USR PLUS poate să intre la guvernare este cu PNL și cu UDMR, dar cu un alt premier decât Florin Cîțu”.

Întrebat dacă va merge la Cotroceni după ce discută cu PNL sau înainte, Cioloș a răspuns că firesc este ca primul pas să fie făcut de PNL dacă își dorește o coaliție cu USR PLUS, pentru că a avut premierul, a fost partidul cu cei mai mulți parlamentari din coaliția de guvernare: „deci dacă PNL ne propune să facem o discuție, putem avea această discuție și înainte de a merge la Cotroceni. Dacă nu, vom merge la Cotroceni, dacă domnul președinte ne invită, vom vedea care e soluția pe care o propune și în funcție de aceste lucruri vom lua decizia”.

În opinia lui Cioloș, PNL trebuie mai întâi să își clarifice situația și să vină apoi cu o propunere.

Co-președintele AUR, George Simion, spune că formațiunea politică are o propunere de guvern de specialiști și vorbește chiar și de suspendarea președintelui Klaus Iohannis, în condițiile în care se cramponează de Florin Cîțu.

„Noi avem o propunere de guvern de specialiști. Sperăm să nu se mai cramponeze Klaus Iohannis de Florin Cîțu. Nu avem încredere nici în dl. Orban, nici în dl. Rafila. Suntem de acord cu alegerile anticipate. Mergem până la capăt. Dacă ne va ignora, ne vom gândi și la suspendarea lui Klaus Iohannis. Florin Cîțu este demis și trebuie să părăsească Palatul Victoria”, a spus George Simion., copreședinte AUR.

Guvernul Cîțu a fost demis. 281 de parlamentari PSD, USR și AUR au votat pentru moțiunea de cenzură.