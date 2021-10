Cum aprindem corect focul in semineu sau soba? Ce lemn folosim?

Jocul focului in semineu sau soba este cu adevarat o imagine de poveste, creand o ambianta placuta si relaxanta! Dar pe langa jocului focului, trosentul lemnului si caldura ofera, modul cum asezam lemnele in semineu joaca un rol important! Care este cea mai buna modalitate pentru aprinderea focului in soba? Cum se face focul in semineu pe lemne? Care tipul de lemn utilizat? Cum se aseaza combustibilul in focar? In acest articol ne dorim sa iti prezentam care sunt solutiile cele mai eficiente si raspunsuri succinte, foarte importante la intrebarile de mai sus, pentru ca tu sa te bucuri de un foc corect in semineu.

Foloseste lemnul potrivit!

Lemnul ideal este cel cu umiditate sub 20%! Intrucat umiditatea crescuta poate crea probleme de functionalitate dispozitivului termic, dar si afumarea sticlei semineului/sobei/termosemineului sau favorizarea depunerilor de funingine pe cosul de fum.

Este important de stiut ca focarul trebuie alimentat doar cu lemn de esenta tare, cu o putere calorica ridicata. Cele mai potrivite tipuri de lemn pentru ardere sunt: stejarul, carpenul si fagul.

Un alt aspect important si de retinut este ca lemnul trebuie depozitat cu minim 2 ani înainte de utilizarea acestuia pentru ardere, in spatii acoperite si ventilate!

Foloseste metoda aprinderii de sus!

Desi in copilarie bunicii ne-au invatat sa aprindem focul in semineu lemne asa cum se stia pe atunci, si anume: aschii jos si butucii deaspura. Insa in zilele noastre lucrurile stau exact pe dos, astfel ca se aseaza straturi de lemn la baza, apoi aschiile mici peste bucatile mai mari, iar aprinzatoarele deasupra! Aceasta metoda ajuta la incalzirea mai rapida de focar semineu si favorizeaza o ardere corecta a lemnului.

Folosind aceasta metoda, semineul va porni mai repede, va emite mai putine gaze de evacuare in timpul functionarii si va fi mult mai prietenos cu mediul, dar si cu sanatatea familiei tale!

Nu arde reziduuri, materiale de constructii sau gunoaie!

Arderea unor astfel de materiale poate cauza probleme grave de functionalitate, si ulterior duce la pierderea garantiei! Aceste actiuni pe langa ca sunt daunatoare familiei tale, sunt si pentru buzunarul tau.

Spre exemplu, daca se foloseste lemn de rasionoase, acesta va ajunge intr-un termen scurt pana la 1100 grade ( fata de 650 grade cat ajunge un lemn de esenta tare), pentru ca un focar obisnuit este certificat la maxim 800 grade. Astfel, focarul este suprasolicitat din punct de vedere termic, fapt ce poate favoriza aparitia de mirosuri de arsura, iar durata de viata si functionalitate optima a dispozitivului va fi redusa considerabil! In comparatie cu seminee electrice ieftine, un model pe lemne necesita o mare atentie in acest punct!

Nu supraincalzi semineul!

Intodeauna respecta cantitatea de lemn recomandata de producator in focar, pentru atingerea nominala a acestuia. O alimentare de lemn nu trebuie sa depaseasca o treime din volumul camerei de ardere.

Daca te intrebi care e limita de alimentare, trebuie sa stii ca in medie aproximativ 1kg de lemn genereaza circa 3kW de putere calorica. Pentru un calcul corect este necesar sa calculezi corect greutatea sarcinii si sa inmultesti puterea nominala a focarului cu 3 si astfel, cunoscand puterea maxima admisa a focarului (lucru pe care il vei afla din fisa produsului), vei putea evita depasirea limitei calorice superioare!

Aseaza corect lemnele in focar!

Lemnul folosit pentru ardere trebuie sa aiba dimensiuni potrivite, nici foarte mici dar nici prea mari, intrucat trebiie asezat cat mai optim in focar, in functie de capacitatea acestuia. In plus, lemnele trebuie pozitionate cat mai in centrul focarului. Poti provoca fisuri sticlei in cazul unei pozitionari verticale a lemnelor, iar in cazul in care doresti sa folosesti lemne de dimensiuni mai mari la inchiderea usii sticla poate fi atinsa si poate crapa.

Este recomandat si cel mai sanatos sa respectati distanta de 5 cm fata de peretii laterali, la incarcarea cu combustibil. Deoarece daca lemnele din incinta focarului ard pe suprafata sticlei, modul acesta de exploatare a sticlei duce la o afumare excesiva a sticlei.

DE RETINUT! – pentru a te bucura de o ardere curata si completa a lemnelor este necesara o curatare regulata a focarului de cenusa. Aproximativ la 2-3 arderi, in functie de calitatea lemnelor si esenta lor.

Evitarea lemnelor ce contin diferite solutii, vopsele, etc pe ele sau ce contin diverse obiecte, precum: cuie, capse, etc.

Anul este necesara curatarea si verificarea cosului de fum, a semineului/sobei, dar si a canalului de evacuare, lucru realizat doar de persoana calificata si specializata in domeniul termic.

Lemnele trebuie introduse cu atentie si grija in incinta focarului, iar aceasta procedura nu trebuie sa fie realizata de catre persoane straine.

Daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la modul de aprindere si asezare corecta a lemnelor, atat pentru semineul clasic, cat si pentru sobe de tip godin pe lemne sau si pentru alte dispozitive termice sau daca doresti accesorii, materiale termorezistente ori saltea fibra ceramica, echipa PEFOC.RO va sta la dispozitie, oferindu-va consultanta gratuita!