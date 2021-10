Avertismentul medicului sibian Egri Eduard – ”Simptomele covid la copii, greu de deosebit de viroze”

Varianta Delta a coronavirusului este mult mai contagioasă decât celelalte tulpini și spre deosebire de acestea infectează mult mai ușor copiii. Numărul micuților infectați cu covid 19 în această perioadă este mult mai mare decât în celelalte valuri. Simptomele însă sunt foarte asemănătoare cu cele ale unei banale viroze. De aceea, părinții trebuie să fie atenți la orice schimbare în starea copilului.

Dacă un adult poate recunoaște mai ușor simptomele infectării cu covid 19 și poate explica exact ce simte, pentru un copil astfel de descrieri sunt mai greu de făcut. De aceea, părinții sunt cei care trebuie să fie atenți la orice schimbare în starea de sănătate a micuților. Medicul sibian Egri Eduard atrage atenția că simptomele de covid la copii sunt aceleași cu cele ale unei viroze și din acest motiv, dacă starea copilului nu se îmbunătățește, cel mai bine este să îi fie făcut un test pentru a depista dacă este infectat sau nu cu covid 19.

”Este foarte greu să diferențiem simptomele de covid de viroze. Ambele încep cu simptome respiratorii ușoare- nas înfundat sau secreții nazale, tuse, dureri de cap și specific pentru covid sunt simptome digestive, greață, vărsături, diaree, acompaniate de dureri abdominale. Febra sau subfebrilitatea este un alt semn de infectare cu covid, dar nu neapărat toți copiii îl au. Dar, dacă în evoluția bolii se observă dificultăți de respirație, oboseală, dureri foarte mari de cap, apetit scăzut și chiar lipsa gustului sau a mirosului, deja vorbim despre aproape o certitudine a infecției cu covid 19”, explică medicul Egri Eduard.

În aceste condiții, dar chiar și până la agravarea simptomelor, este indicat ca celui mic să i se facă un test. ”Ideal ar fi dacă părintele ar reuși să îi facă copilului un test antigen. Dacă nu, să meargă la un laborator pentru asta, fie pentru testare rapidă, fie PCR. Este cel mai bine, pentru că, repet, simptomatic e greu sa știi dacă e covid sau viroză. Și atunci un test ne poate duce spre un tratament adecvat”, explică medicul sibian.

Egri Eduard trage atenția asupra factorilor agravanți în evoluția unui copil infectat cu covid 19. ”Factorii de risc sunt reprezentanți de vârsta de sub un an, astmul sau bolile pulmonare cronice, diabet, afecțiuni neurologice sau metabolice, obezitatea, boli cardiace și infecțiile virale. La infecții virale vorbim despre suprainfectarea de exemplu cu una sau mai multe tulpini de viroză, plus cea de covid 19. Mai exact, copilul merge în colectivitate, de la un coleg ia o tulpină de viroză, de la altul ia o altă tulpină, iar peste acestea se suprapune infectare cu covid 19”

Dar, în același timp, medicul sibian spune că formele de boală la copiii infectați cu covid 19, dacă nu există factori agravanți, nu sunt unele grave. Se manifestă ca o viroză. ”Până în prezent Delta a infectat un număr mai mare de copii din cauza contagiozității crescute, dar nu a dat îmbolnăviri mai grave ca celelalte tulpini. Dar, trebuie avut grijă și la orice semn de boală, testare. E cel mai sigur mod de afla dacă e vorba de covid sau viroză”, spune Egri Eduard.