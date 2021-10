Pană de curent de 12 ore pe mai multe străzi din Sibiu – „Ca pe vremea răposatului. Așa ceva n-am mai trăit de 27 de ani”

Situație inimaginabilă pe mai multe străzi din municipiul Sibiu. Locuitorii reclamă că, de mai bine de 12 ore, nu au curent electric. În ciuda sesizărilor făcute pe parcursul zilei la SDEE Transilvania Sud, echipele care ar fi fost trimise în teren nu au reușit să rezolve problema. Oamenii fac lumină cu lumânările și acuză că toate alimentele depozitate în frigider s-au stricat. „Ca pe vremea răposatului. N-am trăit așa ceva de peste 27 de ani de când stăm aici!”, spune sibianul care a făcut reclamația.

Este pană de curent electric pe mai multe străzi din municipiul Sibiu. Pe străzile Someșului, Zaharia Boiu, Emil Cioran, Ilie Măcelaru și Calea Victoriei, sibienii stau pe întuneric. Iluminatul stradal funcționează, însă în casele oamenilor e beznă. În ciuda sesizărilor făcute încă din dimineața zilei de miercuri, echipele care ar fi fost trimise în teren nu au reușit încă să remedieze problema.

„De la ora 10 dimineața nu este curent la locuințele de pe mai multe străzi. Am făcut trei sesizări până acum la SDEE Transilvania Sud. Ne-au repetat că au trimis echipe în teren, dar noi n-avem curent. Au trecut aproape 12 ore. Și în cursul nopții trecute a fost întrerupt. A fost o pauză de vreo patru ore. Practic, de la ora două noaptea, s-a luat curentul prima oară. Mi-a zis vecinul că a înregistrat el primul anunț. La 6 dimineața a pornit lumina, iar pe la ora 9:30 – 10:00, nu mai era. Este lumină pe stradă, dar în case nu”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Mihai Dresca, un sibian care locuiește în această zonă.

Potrivit acestuia, primele sesizări au fost făcute la orele prânzului. Dispecerii i-au spus că echipele se află în teren și încearcă să rezolve problema. În toate aceste ore au așteptat să se remedieze avaria, însă pana de curent persista și la ora 21:30. În aceeași situație se află mai mulți vecini de pe alte străzi adiacente.

„Avem probleme cu frigiderul și congelatorul, ni se strică toată mâncarea. Am tot sperat că se va întâmpla ceva, dar deja când am sunat a treia oară robotul m-a înștiințat că pe aceste străzi nu e curent. Stăm la lumânare, ca pe vremea răposatului. De peste 27 de ani de când locuiesc aici, n-am trăit așa ceva. Eu locuiesc într-un imobil unde există patru apartamente, fiecare pe un nivel. În acest imobil, două au curent, alte două nu. Pe scară, la fel, nu este iluminat. Am mai avut probleme și în trecut, dar niciodată ca acum, atâtea ore”, spune sibianul.