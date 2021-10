Suma fabuloasă pentru care Tina Turner și-a vândut drepturile muzicale

Celebra cântăreață, Tina Turner și-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical către BMG – Acolo se află hituri celebre precum The Best şi Nutbush City Limits.

De asemenea, BMG a achiziţionat drepturile asupra numelui şi imaginii lui Turner pentru viitoarele contracte de sponsorizare şi comercializare.

Compania nu a dezvăluit suma plătită, dar surse din industrie au declarat că ar fi vorba de peste 50 de milioane de dolari.

Turner a declarat că este încrezătoare că muzica ei se află „pe mâini de încredere”.

În vârstă de 81 de ani, Tina Turner este una dintre cele mai cunoscute vedete din istoria muzicii pop.

Născută Anna Mae Bullock în Tennessee, s-a alăturat trupei lui Ike Turner ca solistă de acompaniament la vârsta de 18 ani. În decurs de doi ani, a devenit vedeta spectacolului, iar duo-ul a înregistrat o serie de hituri, precum A Fool In Love, River Deep, Mountain High şi Nutbush City Limits.

Ike şi Tina s-au căsătorit în 1962, dar relaţia lor a fost turbulentă, iar ea a intentat divorţ în anii ’70.

Cariera solo a lui Turner a făcut un salt, cu cinci albume de platină, inclusiv Private Dancer din 1984, care a primit de trei ori discul de platină în Marea Britanie.

Printre cele mai mari hituri ale ei se numără piesa care dă titlul acelui disc, What’s Love Got To Do With It, The Best, Steamy Windows şi Goldeneye, tema unui film Bond.

A primit 12 premii Grammy şi va intra în Rock & Roll Hall Of Fame ca artistă solo în octombrie – a doua ei intrare în panteon după admiterea alături de Ike Turner în 1991.

BMG intenţionează să prezinte munca lui Turner unor noi audienţe, în special pe platformele de streaming şi de socializare axate pe muzică, precum TikTok, scrie Mediafax.