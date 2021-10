VIDEO Focarul de la grădinița 22 – Jumătate dintre educatoare, infectate – „Se simt bine. Nu sunt la spital”

Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 din municipiul Sibiu se numără printre cele patru unități de învățământ din județ unde cursurile fizice au fost suspendate din cauza situației epidemiologice. Directorul instituției spune că nu există un focar de coronavirus în rândul preșcolarilor, ci este vorba despre infectări în rândul cadrelor didactice. Cinci educatoare au fost confirmate pozitiv la testarea pentru COVID-19 și, din acest motiv, a fost nevoie ca orele să se mute în online. Practic, în următoarele două săptămâni, toți copiii vor sta acasă. Părinții acestora nu sunt foarte mulțumiți și majoritatea împart același gând: „interacțiunea fizică este esențială atunci când vine vorba de educație”.

Toți preșcolarii de la Grădinița 22 de pe Calea Poplăcii fac cursuri online. Măsura drastică a fost luată ca urmare a creșterii numărului de cazuri de coronavirus în cadrul unității de învățământ. De cele mai multe ori, școlile au ajuns să se închidă din pricina infectărilor în rândul elevilor însă, la grădinița aceasta, s-a luat decizia suspendării cursurilor după ce jumătate dintre educatoare au făcut COVID.

Director: „Vineri aveam două cazuri și până luni au mai apărut trei”

Bianca Baciu, directorul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 22 din municipiul Sibiu, a declarat, pentru Ora de Sibiu, că datorită testelor efectuate periodic în rândul educatoarelor au reușit să depisteze la timp infecția, astfel încât să nu transmită virusul mai departe copiilor.

„De astăzi (n.red.: miercuri) funcționăm online. La noi nu a fost vorba de cazuri multe în rândul copiilor, ci în rândul cadrelor didactice. Am avut două cazuri vineri și până luni au mai apărut alte trei. Și așa am ajuns să avem cinci din zece educatoare confirmate. Prin urmare, având deja cinci grupe în online, s-a impus închiderea instituției. Noi ne-am testat periodic, am vrut să respectăm toate măsurile. În fiecare luni ne testam chiar dacă nu aveam simptome. Luni au fost pozitive chiar și educatoarele care erau asimptomatice. Din fericire nu am avut un focar de covid la copii. Educatoarele se simt bine, sunt acasă, niciuna la spital”, spune Bianca Baciu, director Grădinița 22 Sibiu.

La această grădiniță sunt confirmați pozitivi doi preșcolari. Este vorba despre o fetiță de la grupa mică germană și despre un alt copil de la grupa mare germană.

Părinții își doresc să se reia cursurile curând – „E greu în online, se plictisesc repede”

Părinții copiilor care în această perioadă stau acasă și fac „școală online” sunt de părere că interacțiunea fizică este extrem de importantă atunci când vine vorba de educație. Majoritatea sunt de părere că, în online, este mult mai dificil să îi captezi atenția unui copil.

„Am aflat de această hotărâre și știm că vor rămâne acasă până în data de 19 octombrie. Nu ne este frică să îi ducem la grădiniță, dar acasă e mai dificil. Acum suntem cu toții în carantină fiindcă soțul are COVID. Din fericire noi nu avem nimic. Viroze vor mai tot fi, așa e la copii. Fetița mea e bine, am noroc că pot să stau acasă cu ea. Dar sunt cazuri unde părinții trebuie să meargă la serviciu, nu au cu cine să-i lase” spune Maria Corcoveanu, mămica unei fetițe înscrisă la Grădinița nr. 22.

O altă mămică spune că și-a testat băiețelul atunci când a aflat că educatoarea are COVID-19. Din fericire, acesta a fost negativ. „Educatoarea de la grupa băiețelului are covid. Când am aflat, am testat imediat copilul, iar rezultatul a fost negativ. Inițial am crezut că se va închide doar grupa noastră, dar apoi am aflat situația din restul grădiniței. E greu, chiar dacă am făcut și anul trecut în primăvară ore, când eram grupa mijlocie. Băiețelul meu zice că mai bine nu intră, că îl doare capul. Mi-e și teamă, dar aș și vrea să se reîntoarcă. Învață mai multe fizic, e altfel decât să stea acasă. Eu cât de mult aș vrea să lucrez cu el, nu reușesc ca la grădiniță”, spune Alexandra Ifrim, mămica unui băiețel de la grădinița de pe Calea Poplăcii.

O altă mămică spune că fetița sa este obișnuită cu școala online, dar chiar și așa este dificil. „Este o nebunie. E mult mai greu de acasă, trebuie să intru mereu în online cu ea. Eu am posibilitatea asta, dar sunt mulți părinți care și lucrează. E mai greu, se plictisește acasă, oricâte jucării ar avea. Stă în online jumătate de oră, o oră, dar este foarte puțin, iar în restul zilei copiii se plictisesc. Deocamdată nu au format grupele la grădiniță și nu știm cum vom intra în online”, spune Simina Drăgulescu, mama unei fetițe de la această grădiniță.

Patru unități de învățământ din județul Sibiu desfășoară, în prezent, orele online. Este vorba despre Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 Sibiu, Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaș și Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 din Sibiu.