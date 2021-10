CSU Sibiu a pierdut în deplasarea de la Steaua

BC CSU Sibiu a pierdut pe terenul celor de la CSA Steaua București, scor 78-73 (18-16, 19-18, 20-15, 21-24) și revine la Sibiu unde se pregătește de următorul duel din campionat, în compania celor de la SCM U Craiova. Partida din etapa a 3-a din LNBM se joacă luni, 11 octombrie de la orele 18:30.

Baschetbaliștii sibieni au intrat bine în joc, miercuri seara, la Steaua, cu multă dorință de a reuși o victorie. Au fost lipsiți însă de aportul lui Evan Fitzner care a suferit o entorsă, astfel că elevii lui Dan Fleșeriu au început cu Tohătan, Tamulis, Pratt, Uță și McGrew, revenit și pe parchet după o accidentare suferită în ultimul meci din presezon. Meciul a fost echilibrat, chiar dacă gazdele reușeau să își adjudece primele două sferturi la diferențe limită. Următoarele două sferturi au continuat cu aceeași intensitate, Steaua reușind să se distanțeze chiar și la 9 puncte, în ultimul sfert. Galben-albaștrii reușeau să revină și să reducă din diferență, însă finalul a aparținut gazdelor. La finalul partidei, Dan Fleșeriu a declarat:

”Continuăm să avem parte de prestații slabe în condițiile în care, în continuare, nu putem baza pe jucători 100% apți din punct de vedere fizic. Dacă la meciul cu Constanța am forțat cu Evan, fiind accidentat, acum nu l-am putut folosi deloc și am forțat cu Tanner, chiar dacă acesta din urmă ar fi trebuit să nu intre până la sfârșitul săptămânii. Dar și ei și ceilalți care au făcut efortul să le suplinească absențele sunt de apreciat și au arătat caracter. Știu că după înfrângeri, acestea sunt doar scuze, însă asta e realitatea cu care ne confruntăm. În condițiile acestea, jucătorii care joacă mai multe minute decât ar fi normal, nu au mai dat randamentul pe care l-am văzut în presezon. Sunt atâtea sezoane în care nu am invocat accidentările la înfrângeri și am găsit soluții să ne redresăm. Așa trebuie să facem și acum iar în momentul în care vor fi cu toții 100% vom juca bine ambele faze, atât apărare, cât și atac”, a spus Dan Fleșeriu.

Cel mai bun jucător al echipei noastre în meciul cu Steaua a fost Justas Tamulis, care a încheiat cu 18p, 2 rec., 6 assisturi, urmat de Tanner Mc Grew și Monyea Pratt care au terminat cu double double: 15p, 10 rec., 5 ass., respectiv 10p., 10 rec., 3 ass. Lucas Tohătan a făcut și el un meci bun, reușind 11p, 4 rec., 3 ass., urmat de Mirel Dragoste cu 8p., 2 rec., Rareș Uță 8p., 9 rec., și Luca Năstruț 3p.

În următoarea etapă, BC CSU Sibiu joacă pe teren propriu, luni, 11 octombrie, în compania celor de la SCM U Craiova, partidă programată pentru ora 18:30.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Sport 2021 și de Consiliul Județean Sibiu prin Serviciul Public Sala Transilvania.