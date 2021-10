Disperare la Apoldu de Jos – ”Nu am unde să merg, o să iau pastile să mor”

Drama din blocul din Apoldu de Jos continuă. O femeie care locuiește acolo spune că nu se poate opune evacuării, dar amenință cu sinuciderea. Totul a pornit de la o hotărâre judecătorească obținută de primarul Florin Barbu pentru evacuarea celor care locuiesc în singurul bloc din comună. Primarul spune că aceștia locuiesc acolo ilegal, oamenii spun că s-au bazat pe promisiunile foștilor edili care le-au spus că vor deveni proprietari pe apartamente.

În Apoldu de Jos există un singur bloc, construit în perioada comunistă. Oamenii care își duc traiul aici sunt disperați. După ”negocieri” eșuate, primarul spune că luni executorul îi va scoate în stradă. Una din femeile care locuiesc bloc spune că nu are unde să meargă și singura soluție pentru ea este să se sinucidă. ”Nu ne ajută nimeni. Unde să merg, că nu am unde? Mai bine mor și gata, am terminat”, spune femeia.

Cum s-a ajuns aici

Problemele oamenilor din blocul din Apoldu de Jos s-au agravat în ultimele săptămâni, da au început atunci când primarul Florin Barbu i-a dat în judecată pentru evacuare. Acesta spune că blocul nu a avut niciodată destinația de bloc social, iar oamenii care locuiesc acolo stau ilegal. Aceștia însă au buletine pe adresa respectivă și spun că au făcut investiții acolo pentru că foștii primari le-au promis că le va rezolva problema actelor și le va da posibilitatea să devină proprietari. Acum însă, noul primar, cu o hotărâre judecătorească executorie în mână, vrea să îi evacueze.

VEZI AICI VIDEO CU TOATE DETALIILE SCANDALULUI

Negocieri eșuate

După discuții cu cei care locuiesc acolo, primarul a venit cu o propunere. Îi lasă să locuiască în acel bloc până în luna aprilie, dacă plătesc o factură restantă la electricitate, de care primarul spune că aparține oamenilor.

VEZI AICI PROPUNEREA FĂCUTĂ DE PRIMAR

Aceștia însă neagă faptul că acel consum ar fi al lor. ”Noi avem facturi de curent pe numele nostru, pe fiecare apartament în parte de la etajul blocului. Factura de care zice primarul este de la parterul blocului unde acum nu stă nimeni. Dar înainte a fost ba o farmacie, ba un magazin, ba adus el pe cineva de a locuit aici pentru voturi, și au consumat și nu s-a plătit. Facturile care sunt pe numele nostru sunt plătite, avem chitanțe. Și atunci cum să plătim noi ceva ce nu am consumat? Și atunci pentru că nu plătim, a spus că luni (11 octombrie) vine cu executorul și cu mascații și ne scoate afară”, spune unul din locatarii blocului.

Și așa s-a ajuns la amenințări cu sinuciderea, plânsete și văicăreli. Dacă până când hotărârea judecătorească va fi pusă în practică, oamenii de acolo nu își vor găsi un loc în care să se mute, spun că vor dormi pe scările primăriei din Apoldu de Jos.