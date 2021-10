Dacian Cioloș propus ca premier de președintele Klaus Iohannis

Dacian Cioloș propus ca premier de președintele României, Klaus Iohannis.

Iohannis a spus că la consultările de luni cu partidele politice a reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate „indiferent cine guvernează”.

„Am avut astăzi consultări cu formațiunile parlamentare, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situația pandemică. Este foarte important să se gestioneze creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri pentru ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanța pregătirilor pentru perioada de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori”, a afirmat președintele.

„Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Eu am reținut una pe care o voi și pune în practică: am decis să-l desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe Dacian Cioloș”, a adăugat Iohannis, scrie Mediafax.