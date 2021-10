Kelemen Hunor ar putea deveni premierul României

Kelemen Hunor a fost propus premier de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, timp de șase luni de zile.

Kelemen Hunor: În șase luni de zile se pot schimba multe și se pot forma majorități, însă România trebuie să treacă peste iarna grea.

Kelemen Hunor a spus, după ce a ieșit de la consultările de la Cotroceni, că România este într-o situație dificilă, iar propunerea UDMR are legătură cu asumarea.

O soluție pentru terminarea crizei politice ar putea fi un guvern de 6 luni, sub conducerea UDMR, cu Kelemen Hunor premier.

Președintele UDMR este de părere că în 6 luni se pot schimba multe și se pot forma majorități, dar acum este necesar ca România să treacă peste perioada grea în care se găsește.

„,Noi am prezentat varianta noastră. Am spus că nici nu este cazul, nici timpul să tragem de timp, să căutăm soluții care nu sunt viabile. E vorba de responsabilitate și asumare. Împreună cu colegii mei am spus că suntem pregătiți să venim cu o soluție două etape – pentru șase lui, până în aprilie, o înțelegere cu partidele dispuse, PNL și USR, să încercăm să refacem coaliția. Dacă nu, atunci un sprijin parlamentar pentru un guvern condus de un reprezentant al UDMR. E vorba de asumare. Știu că suntem într-o situație dificilă, știu că pare o propunere extravagantă, dar știu că am putea trece această perioadă printr-o astfel de formulă. I-am spus președintelui Florin Cîțu aceste lucruri înainte să mergem la consultări. Nu are importanță ce a răspuns, important este că am discutat”, a spus Kelemen.

Kelemen Hunor a precizat că nu a discutat cu PSD și USR despre această propunere pe care i-a prezentat-o președintelui Klaus Iohannis.

Întrebat dacă pentru 6 luni nu ar putea să vină un guvern de uniune națională, Kelemen a răspuns: „o astfel de variantă nu am auzit de la nimeni. Nici eu nu aș susțin o astfel de variantă. Ar însemna că nu există o poziție în Parlament. Nu se poate”.

Astăzi este puțin probabil să se întâmple o refacere a coaliției, spune Kelemen, deși nu exclude total această variantă: „Poate că voi reuși eu ce nu reușește Cioloș sau Cîțu. Peste șase luni timpul trece, te ajută să fii mai înțelept, mai responsabil, mai calm și acele șanțuri care au fost scăpate pot fi refăcute încet – încet”, scrie Mediafax.