Pizza pentru toți pofticioșii din Sibiu – Tutti Pizza Sibiu include în meniu o rețetă vegană

Cel mai cunoscut preparat italian a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai răspândite feluri de mâncare la nivel global. De-a lungul timpului, rețeta inițială a fost modificată în funcție de gusturile și preferințele fiecărui popor. De la rețetele clasice cu sos de roșii și busuioc și poate niște mozzarella, am ajuns la rețete complexe, cu tot felul de ingrediente și combinații.

Pizza poate fi și sănătoasă. Da, ați citit bine. Este extrem de important ca ceea ce mâncăm nu doar să ne satisfacă papilele gustative, ci și să ne aducă beneficii pentru sănătate. Tutti Pizza Sibiu a găsit rețeta pentru pizza sănătoasă și a inclus-o în meniul său variat.

Pizza vegană – Sănătoasă și perfectă în perioada postului

Blat din făină integrală, sos de roșii din abundență, multe legume și mozzarella vegană – acestea sunt ingredientele cheie pentru o pizza cât mai sănătoasă. Sibienii pot comanda un astfel de produs de la Tutti Pizza.

„Folosim făină integrală 100%, mozzarella vegană, ciuperci, broccoli, dovlecel, măsline, ceapă roșie. Toate ingredientele sunt mereu proaspete. Mulți dintre clienții noștri au solicitat această pizza vegană. A durat ceva vreme până când am găsit rețeta unui aluat perfect și ne-am străduit până când am descoperit-o pe cea mai bună. Mi-am dorit să mă axez mai mult pe mâncarea sănătoasă și în acest fel noi, cei de la Tutti Pizza, ne propunem să aducem în fața clienților un preparat inedit. Gustul este diferit, datorită făinii integrale, iar beneficiile și proprietățile acesteia sunt de necontestat”, spune Daniel Vasiu, managerul și fondatorul Tutti Pizza.

Într-o lume în care mâncarea rapidă, cea de tip fast-food, primează, proprietarii de restaurante încearcă să aducă în atenția clienților preparate gustoase și sănătoase. La fel s-a întâmplat și în pizzeria Tutti Pizza din Sibiu, unde cel care a pus pe picioare afacerea și-a dorit, împreună cu echipa sa, să le ofere sibienilor altceva. Un altceva mai sănătos, spune el. Un produs pe care să-l poți mânca fără regrete și cu bucuria că îi oferi organismului tău nutrienții de care are nevoie.

Povestea Tutti Pizza – Din Sibiu în toată țara

Tutti Pizza a ajuns în casele sibienilor încă din anul 2011. Ușor, ușor, pizzeria a devenit din ce în ce mai cunoscută, astfel că în următorii ani s-au mai deschis alte trei locații, în Mediaș, Cisnădie și Avrig.

„Tutti Pizza a apărut în 2011. Am fost plecat o perioadă în Germania, acolo am strâns ceva bani și m-am întors în țară cu gândul de a-mi deschide o primă locație. După un timp, cam un an și jumătate, am deschis a doua locație în Mediaș, iar în prezent avem încă două pizzerii și în Cisnădie și Avrig. În viitor vrem să deschidem și în alte orașe din România”, spune Daniel de la Tutti Pizza.

Cum altfel poți descoperi produsele de la Tutti Pizza decât gustându-le? Pe site-ul web tutti-pizza.ro găsești nu doar meniul, unde sunt prezentate pe larg toate produsele (de la pizza și paste, la salate și deserturi), ci primești detalii și despre livrare, plată și locații.

Alte detalii, imagini cu produse apetisante din bucătărie, dar și oferte promoționale găsești și pe pagina de Facebook Tutti Pizza Sibiu.