Povești impresionante ale unui fost spion nord-coreean despre cum a angajat diferiți asasini

Un fost spion nord-coreean, pe numele său, Kim Kuk-song face dezvăluiri bombă într-un interviu pentru BBC.

Este pentru prima dată când un astfel de ofițer militar din Phenian acordă un interviu unui canal de știri important.

Kim Kuk-song și-a petrecut 30 de ani din viață croindu-și drum către vârful agențiilor de spionaj din Coreea de Nord. Aceste agenții sunt „ochii, urechile și creierul liderului suprem”, spune el. El susține că le-a păstrat secretele, a trimis asasini pentru a-i ucide pe critici și chiar a construit un laborator ilegal de droguri pentru a ajuta la strângerea de fonduri „revoluționare”. Fostul colonel susține că era un comunist convins și loial: ”Eram cel mai roșu dintre cei roșii”. Dar rangul și loialitatea nu garantează siguranța în Coreea de Nord. A fost nevoit să fugă în 2014 pentru a-și salva viața și, de atunci, locuiește în Seul și lucrează pentru serviciile de informații sud-coreene.

El a descris o conducere nord-coreeană disperată să câștige bani prin orice mijloace posibile, de la tranzacții cu droguri până la vânzarea de arme în Orientul Mijlociu și Africa. A vorbit despre strategia din spatele deciziilor luate la Phenian, atacurile regimului asupra Coreei de Sud și susține că rețelele de spionaj și de hackeri din țara pot lovi în întreaga lume. BBC nu a putut verifica în mod independent afirmațiile sale, dar a reușit să îi verifice identitatea și a găsit dovezi care susțin dezvăluirile sale. Contactate pentru o reacție, ambasada nord-coreeană la Londra și misiunea de la New York nu au oferit niciun răspuns.

„A fost formată o Forță a Terorii”

În 2009, Coreea de Nord a format o nouă agenție de spionaj numită Biroul General de Recunoaștere, exact în momentul în care Kim Jong-un era pregătit pentru a-i succeda tatălui său, care suferise un accident vascular cerebral. Șeful biroului era Kim Yong-chol, unul dintre cei mai de încredere asistenți ai liderului nord-coreean. În mai 2009, a fost dat un ordin de formare a unei „grup de acțiune teroristă” pentru uciderea unui fost oficial nord-coreean care a fugit în Sud. „Pentru Kim Jong-un, a fost un act de a-i face pe plac liderului suprem (tatăl său)… A fost formată o Forță a Terorii pentru a-l asasina în secret pe Hwang Jang-yop. Eu personal am dirijat și desfășurat operațiunea”, a spus Kim Kuk-song.

Hwang Jang-yop a fost unul dintre cei mai puternici oficiali ai țării, un arhitect cheie al politicii nord-coreene. Dezertarea sa în Sud în 1997 nu a fost niciodată iertată. Odată ajuns la Seul, a fost extrem de critic față de regim, iar familia Kim își dorea răzbunare. Dar tentativa de asasinat a mers prost. Doi oficiali de rang înalt ai armatei nord-coreene încă execută pedepse de 10 ani închisoare în Seul pentru acest complot. Phenianul a negat întotdeauna că a fost implicat și a dat vina pe Coreea de Sud. „În Coreea de Nord, terorismul este un instrument politic care protejează cea mai înaltă funcţie a lui Kim Jong-il și Kim Jong-un. A fost un dar prin care succesorul îşi arată loialitatea față de marele său lider”, a spus Kim Kuk-song.

Un an mai târziu, în 2010, o navă sud-coreeană, Cheonan, s-a scufundat după ce a fost lovită de o torpilă. 46 de oameni a murit. Phenianul a negat întotdeauna implicarea sa. În noiembrie 2010, zeci de obuze de artilerie nord-coreene au lovit insula sud-coreeană Yeonpyeong. Doi soldați și doi civili au fost uciși. Au existat multe discuţii cu privire la cine a dat ordinul atacului respectiv. Kim Kuk-song a spus că „nu a fost implicat direct în operațiunile Cheonan sau Yeonpyeong”, dar „nu a fost un secret pentru ofițerii BGR, se mândreau cu asta, era ceva de laudă”.

„În Coreea de Nord, chiar și atunci când se construiește un drum, nu se poate face nimic fără aprobarea directă a liderului suprem. Atacul asupra Cheonan-ului și bombardarea insulei Yeongpyeong nu ar fi putut fi realizate de subalterni. Acest tip de muncă militară este proiectată și implementată prin ordinele speciale ale lui Kim Jong-un. Este o realizare”, a explicat Kim Kuk-song.

Fostul spion spune că una dintre responsabilitățile sale în Nord a fost dezvoltarea de strategii pentru a face față Coreei de Sud. Scopul era „subordonarea politică”. Aceasta presupunea să ai ochi și urechi pe teren în ţară. „Există multe situaţii în care am îndrumat spioni să meargă în Coreea de Sud și am efectuat misiuni prin intermediul lor. Multe cazuri”, susține el.

Spion nord-coreean în Biroul Prezidențial din Coreea de Sud

„A existat un caz în care un agent nord-coreean a fost trimis și a lucrat la Biroul prezidențial din Coreea de Sud și s-a întors în Coreea de Nord în siguranță. A fost la începutul anilor 1990. După ce a lucrat pentru Casa Albastră (Biroul prezidențial al Coreei de Sud) timp de cinci până la șase ani, s-a întors în siguranță și a lucrat la Biroul de legătură 314 al Partidului Muncitorilor. Vă pot spune că agenții nord-coreeni joacă un rol activ în diferite organizații ale societății civile, precum și în instituții importante din Coreea de Sud.”, a explicat Kim Kuk-song. BBC menţionează că nu a putut verifica această afirmație.

Fondatorul NK News, Chad O’Carroll, menționa într-un articol recent, că închisorile sud-coreene au fost odată pline cu zeci de spioni nord-coreeni arestați de-a lungul deceniilor după ce au fost prinși. Dar NK News sugerează că mult mai puțini oameni au fost arestați în Coreea de Sud pentru infracțiuni legate de spionaj începând cu 2017, deoarece Nordul apelează la noile tehnologii, mai degrabă decât la spioni de modă veche, pentru strângerea de informații.

Phenianul a creat o armată de 6.000 de hackeri calificați

Coreea de Nord este una dintre cele mai sărace și izolate țări din lume, dar dezertorii au avertizat că Phenianul a creat o armată de 6.000 de hackeri calificați. Chiar Kim Jong-il a ordonat instruirea lor în anii 1980 „pentru a se pregăti de războiul cibernetic”. „Universitatea Moranbong îi alege pe cei mai străluciți studenți din toată țara și le oferă șase ani de educație specială”, spune Kim Kuk-song.

Oficialii britanici de securitate suspectează că o unitate nord-coreeană cunoscută sub numele de Grupul Lazarus a fost în spatele unui atac cibernetic care a paralizat Sistemul Național de Sănătate și alte organizații din întreaga lume în 2017. Se crede că același grup a vizat Sony Pictures într-un alt caz celebru de atac cibernetic în 2014.

Kim Kuk-son spune că biroul era cunoscut sub numele de Biroul de legătură 414: ”Pe plan intern, l-am numit Centrul de informații al lui Kim Jong-il”. El susține că avea o linie telefonică directă cu liderul nord-coreean. „Oamenii spun că acești agenți se află în China, Rusia și țările din Asia de Sud-Est, dar operează și din Coreea de Nord. Biroul protejează, de asemenea, comunicarea între agenții din Coreea de Nord”.

Droguri pentru dolari

Kim Jong-un a anunțat recent că țara se confruntă din nou cu o ”criză” și în aprilie a chemat oamenii să se pregătească pentru un alt „marș dificil” – o expresie care descrie foametea dezastruoasă din anii 1990, sub conducerea lui Kim Jong-il. Pe atunci, Kim Kuk-song se afla în Departamentul Operațional și i s-a ordonat să strângă „fonduri revoluționare” pentru liderul suprem. Asta, spune el, a însemnat traficul cu droguri ilegale.

„Producția de droguri în Coreea de Nord a lui Kim Jong-il a atins un record în timpul Marșului Dificil (n.r. foametei)…Atunci, Departamentul Operațional a rămas fără fonduri revoluționare pentru Liderul Suprem. După ce am primit această sarcină, am adus trei străini în Coreea de Nord, am construit o bază de producție în centrul de instruire al biroului de legătură 715 al Partidului Muncitorilor și am produs droguri. Metamfetamină. Apoi le vindeam în dolari și duceam banii lui Kim Jong-il.”, a mărturisit Kim Kuk-song.

Coreea de Nord are o lungă istorie în producția de droguri – în principal heroină și opiu. Un fost diplomat nord-coreean în Marea Britanie, Thae Yong-ho, care de asemenea a dezertat, a declarat pentru Forumul Libertății de la Oslo în 2019 că țara s-a angajat în traficul de droguri sponsorizat de stat și încearcă să trateze o epidemie de dependență de droguri.

Întrebat unde s-au dus banii din droguri, Kim Kuk-song a explicat: „Pentru a vă ajuta să înțelegeți, toți banii din Coreea de Nord aparțin liderului nord-coreean. Cu acei bani, el construia vile, cumpăra mașini, cumpăra mâncare, se îmbrăca și se bucura de luxuri”.

Estimările numărului de morți din cauza lipsei de alimente din Coreea de Nord în anii 1990 variază de la sute de mii până la un milion de oameni.

O altă sursă de venit provenea din vânzarea ilegală de arme către Iran, administrată de Departamentul Operațional „Au existat submarine speciale, semi-submersibile. Coreea de Nord a fost foarte bună la construirea unor echipamente de ultimă generație ca acestea„, spune Kim Kuk-song în ciuda faptului că submarinele nord coreene sunt cunoscute pentru motoarele diesel zgomotoase.

Fostul spion susține că tranzacțiile au fost atât de reușite încât directorul adjunct al Coreei de Nord din Iran s-a lăudat că i-a chemat pe iranieni la piscina sa pentru a face afaceri. Acordurile de arme ale nord-coreenilor cu Iranul nu mai sunt un secret încă din anii 1980. Au inclus chiar rachete balistice, potrivit profesorului Andrei Lankov, expert în Coreea de Nord.

Coreea de Nord și-a continuat progresul în dezvoltarea armelor de distrugere în masă, în ciuda faptului că a fost supusă unor sancțiuni internaționale stricte. În septembrie, țara a testat patru noi sisteme de arme, inclusiv o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, un sistem de lansare pentru o rachetă balistică, o rachetă hipersonică și o rachetă antiaeriană. Tehnologia este din ce în ce mai sofisticată.

Potrivit lui Kim Kuk-song, Phenianul a vândut arme și tehnologie țărilor care duceau războaie civile lungi. În ultimii ani, Organizația Națiunilor Unite a acuzat Coreea de Nord că a furnizat arme Siriei, Myanmarului, Libiei și Sudanului. ONU avertizează că armele dezvoltate în Phenian ar putea ajunge în multe colțuri cu probleme ale lumii.

„Un slujitor loial trădat”

Kim Kuk-song a dus o viață privilegiată în Coreea de Nord. El susține că a primit o mașină Mercedes-Benz de la mătușa lui Kim Jong-un și i s-a permis să călătorească liber în străinătate pentru a strânge bani pentru liderul nord-coreean. El spune că a vândut metale rare și cărbune pentru milioane cash, bani care erau aduși înapoi în țară într-o valiză. Într-o țară săracă în care milioane de oameni se luptă cu lipsa de alimente, aceasta este o viață pe care puțini și-o pot imagina, darămite s-o trăiască.

Legăturile puternice dobândite de Kim Kuk-song prin căsătorie i-au permis să se deplaseze între diferite agenții de informații, spune el. Dar aceleași legături l-au pus și pe el și familia lui în pericol. La scurt timp după ce a urcat pe tronul politic în 2011, Kim Jong-un a decis să-i curățe pe cei pe care îi percepea ca pe o amenințare, inclusiv pe propriul său unchi, Jang Song-thaek. S-a speculat mult timp că Jang ar fi liderul de facto al Coreei de Nord, pe măsură ce starea de sănătate a lui Kim Jong-il se deteriora. Potrivit lui Kim Kuk-song, numele lui Jang Song-thaek a devenit mai popular decât cel al lui Kim Jong-un. „Atunci am simțit că Jang Song-thaek nu va dura mult. Am simțit că va fi alungat la țară”, spune el.

Presa de stat a anunțat în decembrie 2013 că Jang a fost executat. „Am fost mai mult decât surprins, a fost o lovitură fatală și am fost îngrozit. Am simțit imediat că sunt în pericol. Știam că nu mai pot exista în Coreea de Nord”, a povestit Kim Kuk-song. Kim se afla în străinătate când a citit despre execuție într-un ziar. A decis să pună la cale un plan pentru a fugi împreună cu familia în Coreea de Sud.

„Să-mi abandonez țara, unde se află mormântul și familia strămoșilor mei și să evadez în Coreea de Sud, care la acea vreme pentru mine era o țară străină, a fost cea mai dureroasă decizie”, spune el. „Aceasta este singura datorie pe care o pot face. Voi fi mai activ de acum înainte pentru a-mi elibera frații din Nord din ghiarele dictaturii și pentru ca aceștia să se bucure de adevărata libertate” așa și-a motivat el interviul acordat pentru BBC. Există peste 30.000 de dezertori în Coreea de Sud. Puțini decid să vorbească cu presa. Cu cât ai avut un rang mai înalt, cu atât este mai mare riscul pentru tine și familia ta.

„Societatea politică a Coreei de Nord, judecata lor, modul lor de gândire, toate respectă convingerea supunerii față de liderul suprem. De-a lungul generațiilor, produce o inimă loială.”, spune el.

Recent, Kim Jong-un a sugerat că ar putea fi dispus să discute cu Coreea de Sud în viitorul apropiat, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Kim Kuk-song oferă un avertisment. „Au trecut ani de când am venit aici, dar Coreea de Nord nu s-a schimbat deloc. Strategia pe care am stabilit-o continuă. Ce trebuie să știți este că Coreea de Nord nu s-a schimbat nici cu 0,01%, scrie observatornews.