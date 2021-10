Nouă sibieni au murit din cauza infecției cu covid 19 în ultimele 24 de ore

Îmbolnăvirea din cauza coronavirusului a făcut alte nouă victime la Sibiu. Șase femei și doi bărbați au murit în ultimele 24 de ore la spitalele din județ. Un alt sibian a decedat l domiciliu.

Acesta din urmă avea 61 de ani și era vaccinat. Dintre cele 9 persoane decedate încă una, o femeie de 85 de ani era vaccinată.

Persoanele decedate :

1. Bărbat, 85 ani, ATI, vaccinată, Sibiu;

2. Femeie, 84 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul TBC) ;

3. Femeie 62 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;

4. Femeie, 62 ani, ATI, nevacinată, Sibiu;

5. Femeie, 77 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;

6. Femeie, 82 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);

7. Bărbat , 68 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș ;

8. Bărbat, 61 ani, vaccinat, Sibiu (domiciliu);

9. Femeie, 91 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;