Sindromul „long-Covid” – Românii ajung în centre de recuperare după ce au trecut prin boală

Un număr mare de pacienți români se prezintă la spital la luni de zile după ce au trecut prin Covid și acuză probleme de sănătate, ce variază de la sistemul respirator, la fibroze pulmonare, oboseală, dureri de cap, deficiențe ale ritmului cardiac sau probleme neurologice.

La Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca, medicii au demarat încă din prima parte a anului un program de tratament pentru pacienții care, odată trecuți prin boală, încep să dezvolte diverse afecțiuni și la luni de zile distanță după ce s-au vindecat.

România a ajuns în ultima săptămână pe locul 1 în lume la decesele cauzate de Covid-19. Procentul de vaccinare a început să crească sensibil, dar deaocamdată suntem foarte departe de a ține sub control pandemia. În continuare există mult scepticism în privința vaccinării, deși mor sute de români zilnic, transmite g4media.ro.

Dacă decesele trec aproape neobservate în rândul celor care se opun vehement vaccinării, foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus au consecințe grave asupra organismului la luni de zile după trecerea prin boală, spun medicii specialiști.

Este vorba despre sindromul „long-Covid.”

Încă de anul trecut cercetătorii din întreaga lume atrăgeau atenția asupra efectelor pe termen lung ale infectării cu coronavirus.

La Academia de Științe Medicale – Lancet, profesorul Bin Cao a prezentat în noiembrie 2020 consecințele infectării pe termen lung și efectele Covid-19 asupra unor pacienți din Wuhan, avertizând că urmările și disfuncțiile din organism pot persista cel puțin pentru șase luni. Este vorba despre așa numitul Long-Covid sau „Covid de anduranță”.

În studiul incipient la acea vreme, cercetătorul aducea în atenția lumii medicale problemele pacienților trecuți prin Covid,care la luni de zile distanță aveau multiple leziuni ale organelor.

La Spitalul de Recuperare din Cluj, medicii au început să observe evoluția unor pacienți. De la începutul anului, aici s-a dezvoltat un program de tratament specializat și aplicat în funcție de patologie. Stăm de vorbă cu medicul neurolog Sanda Patrichi, care este și managerul spitalului.

Doctorul atrage atenția și spune că zilnic la spital se prezintă foarte mulți oameni trecuți prin Covid, care ajung să sufere de diverse afecțiuni.

„Efectele post -Covid nu sunt doar de afectare pulmonară sau fibrozele pulmonare. Urmările sau dizabilitățile sunt pe toate sistemele, pe toate aparatele. Unul este cel pulmonar, unde pacienții acuză o respirație ineficientă, fie scurtare de respirație, fie lipsă de oxigenare. Din cauza acestor modificări există un grad mai mare sau mai mic de fibroză. Alți pacienți au probleme pe sistemul cardio-vascular, cu modificări ale ritmului cardiac, modificări de circulație periferică. Alții au probleme pe sistemul nervos periferic, au amorțeli, furnicături, o putere musculară mai restrânsă decât anterior trecerii prin Covid.

Avem pacienți cu modificări ale sistemului osteo-articular și muscular, cu o mobilitate redusă, cu o contracție musculară redusă. Alții prezintă simptomatologie psihologică-psihiatrică, cu o putere de concentrare diminuată, cu modificări ale comportamentului. Aceste efecte apar la un interval de timp după vindecare, chiar și la mare distanță.

Avem pacienți mulți care ni se adresează. Unii acuză simptomele acestea imediat după trecerea peste boală, ca o reminiscență imediată, alții la o lună după ce s-au vindecat, alții la un interval și mai mare. Aceasta este realitatea și este surpriza lumii medicale, dacă vreți. Apar aceste disfuncții, dizabilități post-Covid, la mult timp după, nu ca o sechelă imediată. Vârstele variază, sunt și pacienți tineri. Un studiu la nivel internațional probabil va fi semnificativ peste un an de zile. Și se face. Noi vă putem spune ce observăm noi, aici, acum.”

Marius N, 45 de ani, a fost diagnosticat cu Covid-19 în luna mai, anul acesta și internat la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde a avut nevoie de oxigen.

„Am ajuns internat cu afectare pulmonară de 40%. Nu respiram bine și mi-au dat oxigen, să lea Dumnezeu sănătate medicilor. Eu nu aveam nici o boală și nu am avut probleme de sănătate până să mă infectez cu coronavirus. M-am făcut bine și m-au externat, m-am dus acasă. Dar apoi, la vreo trei săptămâni, o lună după, am început să mă simt tot mai rău”, explică bărbatul.

Într-o zi a simțit că obosește prea tare și-a simțit că are dureri în piept. S-a speriat, apoi s-a calmat și-a zis că a avut doar un atac de panică. Când a pățit din nou asta, s-a dus la spital. „Am dereglări de ritm cardiac și nu se știe de ce. Sunt un om tânăr.

Trebuie să merg la controale periodice acum. E greu, te sperie lucrul ăsta, când începi să te simți rău dintr-odată. Le-am zis la toți să se vaccineze din familie, că nu prea voiau. Le-am zis uite, mă, vreți să muriți? Dacă nu muriți când vă infectați, vreți să vi se ducă inima? Nu mă omoară Covidul, dar îmi bate inima aiurea. Mulți nu vor încă, dar eu am exemplul meu personal cu ce poți păți dacă te infectezi. Până să am Covid nu am avut nici o problemă de sănătate niciodată.”

Din luna ianuarie, anul acesta, Spitalul de Recuperare din Cluj primește pacienți pentru tratamente post-Covid. Majoritatea specialităților în tratamentul sechelelor se găsesc în cabinete din ambulatorul unității medicale: cardiologie, interne, neurologie, balneologie, reumatologie, diabetologie, ortopedie, psihiatrie sau psihologie.