Șoferii au făcut cozi la sevice și vulcanizări pentru schimbul de anvelope

Șoferii au luat-o din timp și au început să monteze deja anvelope de iarnă pe autovehicule. Cu toate acestea, prețurile acestora nu sunt deloc mici. Având în vedere că utilitatea lor este de netăgăduit, mai ales că „pata de contact” a acestora este singura legătură dintre vehicul și șosea. Unde mai pui că amenzile prevăzute în Codul Rutier sunt chiar mai mari decât suma care trebuie plătită pentru a respecta legea.

Meteorologii anunță de zile bune că, în anumite zone din țară, temperaturile au scăzut vertiginos. La munte au apărut deja lapovița și ninsoarea. Odată cu acest anunț, valuri de mașini au început să apară la atelierele service sau vulcanizări, iar timpul de așteptare a crescut considerabil. Puțini șoferi știu însă care este diferența dintre cauciucurile de iarnă și cele de vară, de ce unele anvelope sunt mai scumpe decât altele și, mai ales, cât de importantă este utilizarea unor pneuri fără uzură.

Odată ce temperaturile exterioare coboară, chiar şi temporar, sub şapte grade Celsius, utilizarea anvelpelor de iarnă este nu doar indicată, ci chiar necesară. Șoferii conştiincioşi s-au repezit deja la ateliere service sau vulcanizări pentru a repune maşina pe roţile corespunzătoare anotimpului. Asta dacă nu cumva au ales să îşi echipeze vehiculul cu anvelope tip „all season” caz în care au scăpat de corvoada schimbului de pneuri. Este important de știut totuși că niciodată o anvelopă pentru toate anotimpurile nu va fi la fel de perfomantă ca una „de iarnă” în anotimpul rece sau una „de vară” în cel cald. De fapt, cauciucurile „all season” reprezintă cel mai bun compromis între cele două tipuri de pneuri de bază şi, totodată, soluţia mai ieftină dar mai puţin sigură.

Ca şi în cazul autoturismelor, modelele de anvelope se împart în mai multe categorii, iar diferenţele dintre acestea, pe lângă marcă sau companie producătoare, sunt generate de preţ şi performanţe. O primă diferenţiere este făcută de anotimpul de utilizare. Astfel, anvelopele pot fi de vară, de iarnă sau „all season”. De cele mai mute ori anvelopele de iarnă sunt mai scumpe decât cele de vară pentru că, în cazul primelor, este utilizat un compus mai scump, îmbogăţit cu dioxid de siliciu pentru a păstra proprietăţile cauciucului la temeraturi mai mici de 7 grade Celsius. De asemenea, la pneurile de iarnă banda de rulare este mai adâncă, are un volum mai mare de canale şi de lamele în „pata de contact” pentru a asigura performanţe dinamice mai bune pe zăpadă şi gheaţă (tracţiune, frânare, manevrabilitate etc.).

O altă clasificare este cea în funcție de preţ şi performanţe. Astfel, pe lângă indici de sarcină, viteză sau zgomot, fiecare dintre marile grupuri producătoare de anvelope împarte produsele sale în trei categorii: premium, mediu şi de buget.

Cei care decid, pe propria răspundere, să ignore prevederile legale care impun utilizarea anvelopelor potrivite, fie ele de iarnă sau „all season”, atunci când suprafața asfaltului este acoperită cu gheață sau polei își riscă în primul rând viața și, mai apoi, se pun în situația de a plăti amenzi piperate.

Sunt puțini cei care știu că un set de anvelope de iarnă cu dimensiuni R14, R15 sau R16 este mai ieftin decât amenda pe care o pot aplica polițiștii și care urcă bine peste 1.000 de lei. Prin urmare, amenda pentru conducerea autovehiculului pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este considerabilă și, chiar dacă în legislația din România nu este prevăzută o perioadă anume pentru utilizarea anvelopelor de iarnă, situații care să necesite anvelope de iarnă poate apărea oricând, mai ales în perioada octombrie – martie.

Pe lângă obligativitatea utilizării cauciucurilor de iarnă sau all season, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi ca, atunci când se deplasează pe suprafețe alunecoase, să adapteze permanent viteza la condiţiile de drum; să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă; să folosească corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât şi pe cel de climatizare si dezaburire pentru a vedea si a putea fi văzuţi in trafic; să păstreze în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri in condiţii de siguranţa atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile; să nu bruscheze comenzile și să folosească cu preponderență frâna de motor.

Dacă vorbim de importanţa anvelopelor în timul unor manevre pe drum îngheţat sau umed este demn de luat în seamă un fapt ignorat de mulţi şoferi. Chiar dacă te afli la bordul unei maşini performante, dotată cu sisteme de siguranţă moderne, singura zonă care face legătura dintre forţa maşinii şi suprafaţa de rulare este cea a anvelopelor. Și, să nu uităm, asta înseamnă, cumulat, doar câţiva centimetri pătraţi.

Utilizarea unor anvelope performante poate face diferenţa dintre o maşină care „scapă” întreagă atunci când şoferul ei este nevoit să frâneze sau să evite un obstacol şi una care necesită reparaţii mult mai scumpe decât achiziţionarea unor cauciucuri. Studiile marilor producători de anvelope arată clar că o maşină aflată pe un drum acoperit cu zăpadă şi echipată cu anvelope de iarnă va frâna de la 50 km/h până la oprirea totală de-a lungul a 35 de metri. Acelaşi vehicul având în dotare anvelope uzate sau de vară va avea nevoie de cel puţin opt metri suplimentari. Cu alte cuvinte, atunci când maşina cu cauciucuri de iarnă ajunge la oprire totală, cealaltă va avea încă o viteză reziduală de peste 35 km/h!