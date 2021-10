FC Hermannstadt joacă luni la Dej – Sibienii pot urca pe locul secund dacă înving

În etapa 10 din Liga 2, A.F.C.Hermannstadt joacă în deplasare contra celor de la Unirea Dej, echipă care a a promovat în acest sezon în al doilea eșalon fotbalistic din România. Va fi ultima confruntare programată în această rundă. FCH ocupă locul 4 în clasament, cu 21 de puncte obținute, fiind singura grupare neînvinsă în cele nouă meciuri disputate până acum, iar Unirea Dej, de cealaltă parte, este pe locul 12, cu 11 puncte și o linie de 3 victorii, două rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Din lotul sibienilor vor lipsi atacantul croat Stjepan Plazonja, mijlocașul Andrei Lungu, ambii accidentați pentru o perioadă mai lungă, în timp ce fundașii Paul Antoche și Raul Opruț sunt incerți.

,,Am spus asta și în trecut și o spun și acum – scopul nostru în fiecare meci este victoria! Vrem să promovăm, așa că asta trebuie să facem – să câștigăm puncte, de preferință toate cele trei puse la bătaie în fiecare meci. Mă bucur că suntem neînvinși acum, la jumătatea sezonului regular, însă asta trebuie să ne motiveze, dar să ne și responsabilizeze, în egală măsură. Suntem acum pe locul 4, însă o victorie în meciul cu Unirea Dej ne-ar duce pe locul doi și ne-ar consolida poziția sus, în clasamentul Ligii 2. Am avut o pauză competițională care sper să ne fi ajutat în rezolvarea unor detalii pe care trebuia să le corectăm. Respectăm adversarul nostru, au o echipă interesantă, cu un antrenor tânăr, talentat, au un parcurs interesant, dar noi trebuie să ne respectăm obiectivul, înainte de orice, iar acela este victoria și revenirea în Liga 1.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

Unirea Dej vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc luni, 18.10.2021, ora 15:30, pe Stadionul Municipal din Dej.