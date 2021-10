Condiții moderne pentru Muzeul de icoane pe sticlă din Sibiel – Spaţii renovate și trasee regândite

Muzeul de icoane pe sticlă „Pr. Zosim Oancea” din Sibiel este renumit în Europa datorită exponatelor unice. A fost restaurat la interior, iar acum, vizitatorii se pot bucura de condiţii moderne, spaţii renovate, trasee regândite, toate pentru a proteja şi a pune şi mai mult în valoare cele peste 350 de icoane din muzeu, conform Mitropolia Ardealului.

Muzeul de icoane pe sticlă de la Sibiel este perla monumentelor de artă şi spiritualitate din Mărginimea Sibiului. Aici sunt adunate opere de artă de tradiţie răsăriteană realizate după tehnici împrumutate din vestul Europei, icoane care ne duc cu gândul la viaţa românilor din Transilvania şi Bucovina secolului al 18-lea şi ne deschid o lume fascinantă a geniului creator care a caracterizat lumea satului românesc de la acea vreme.

Ctitorit în 1969 de preotul Zosim Oancea, unul dintre marii mărturisitori ai credinţei creştine în faţa regimului comunist ateu, lucru care i-a adus 15 ani de temniţă şi domiciliu forţat, muzeul din Sibiel a trecut anul acesta prin ample lucrări de restaurare a spaţiilor pentru expoziţii. „Proiectul de restaurare a început din 28 martie 2021, când Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în biserica din Sibiel şi ne-a dat îndrumările şi sfaturile necesare. De atunci, totul s-a desfăşurat foarte bine. Am reuşit să mă întâlnesc cu domnul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, şi am convenit să creăm un eveniment aici, la Sibiel, sub egida festivalului, pe 29 august 2021. Acest eveniment mi-a dat entuziasm, elan şi a generat şi sponsori”, ne-a spus preotul paroh de la Sibiel, părintele Bogdan Alin Fluieraş.

Proiect implementat în echipă

Pentru a duce până la capăt un proiect atât de ambiţios pentru Parohia Sibiel a fost nevoie de efortul multor oameni. Importanţa proiectului i-a adunat pe toţi în echipă, dar şi dorinţa de a oferi icoanelor de la Sibiel cele mai bune şi moderne condiţii pentru a fi expuse şi admirate de miile de vizitatori care poposesc aici din toate părţile lumii. „M-am dus şi am bătut la uşi şi am reuşit să cooptăm o echipă formată din sponsori care ne-au ajutat financiar, dar şi din specialişti de la Centrul de restaurare al Arhiepiscopiei Sibiului şi de la Centrul de restaurare al Muzeului ASTRA. Încet-încet am pornit un proiect, am angajat un arhitect, un designer care a gândit conceptul muzeului şi am început de la zero. Am dat icoanele jos, am reparat pereţii în totalitate, am gândit noi spaţii de traseu muzeal, panouri în formă de cruce, care sunt create de noi, şi ne-am gândit să igienizăm locul, să schimbăm conceptul şi designul şi mai ales să creăm icoanelor un nou spaţiu, un suport mult mai actual, mult mai potrivit. Trei luni a durat acest proiect, a fost foarte multă muncă, însă totul a mers atât de bine încât la sfârşit nu ne-a venit să credem cât de bine a ieşit. Am primit sprijinul societăţii Deko Rame de la Miercurea Sibiului, condusă de domnul Ioan Murariu, care este fiu al satului Sibiel, dar şi ajutorul multor oameni din sat şi al multor oameni doritori de bine”, ne-a spus părintele paroh.

Icoanele din expoziţii sunt prinse acum printr-un sistem simeză, modern şi eficient, recomandat de specialişti. Au fost înlocuite geamurile şi uşile, s-au reparat podeaua şi terasa de la intrare, iar recepţia a fost la rândul ei renovată. Aici, vizitatorii pot admira portretele părintelui Zosim Oancea şi pot afla mai multe despre muzeu şi despre viaţa ctitorului său. Sunt două camere în spaţiul de expoziţie de la parter, cu o cameră în care sunt adunate obiecte tradiţionale, iar la etaj au fost amenajate trei camere cu expoziţii, Sala „Alba Iulia” şi un hol. Lucrările de renovare nu se vor opri aici, afirmă părintele Bogdan Alin Fluieraş. Urmează repararea acoperişului şi instalarea unui sistem de climatizare pe ventilaţie, prielnic icoanelor, care să usuce sau să umidifice aerul pentru a crea ambientul optim. Acest sistem de ventilaţie este foarte scump, dar foarte necesar spaţiilor cu expoziţii.

Peste 600 de icoane în colecţii

Chiar dacă în muzeul de la Sibiel sunt acum expuse aproximativ 350 de icoane pe sticlă, colecţiile sale însumează peste 600 de icoane, multe fiind păstrate şi în vechea clădire a muzeului, ridicată în perioada 1970-1971 şi devenită rapid neîncăpătoare. Au fost adunate cu multă trudă de către părintele Zosim Oancea care, la tradiţionala cină din Joia Mare din anul 1969, cină oferită de familia Nicula din Sibiel, a avut ideea să înfiinţeze un muzeu al icoanelor pe sticlă şi a făcut un apel către credincioşi să doneze.

Icoanele ajunse aici au toate de spus câte o poveste legată de familiile care le-au donat. Se spune că, atunci când părintele Zosim Oancea a început să adune icoane pentru un muzeu şi încerca să convingă oamenii din sat să doneze icoanele păstrate în casele lor, pentru ca la muzeu să fie admirate de o mulţime de oameni care ajung la Sibiel, o femeie credincioasă din sat avea o icoană foarte frumoasă şi nu a vrut să o doneze. I-a spus părintelui Oancea că va dona icoana sa atunci când vor fi adunate primele 99, iar icoana ei să fie a o suta din muzeu. Lucrul acesta s-a petrecut, iar femeia a donat în cele din urmă icoana sa. Aflăm, apoi, că o altă credincioasă din sat ţinea foarte mult la icoana sa şi, după ce a fost convinsă de părintele Zosim Oancea să o doneze, venea aproape zilnic în drum spre munca la câmp, sau la biserică duminica, să vadă icoana din muzeu şi se închina. De asemenea, tinerii care se căsătoreau erau îndemnaţi de părintele Oancea să cumpere o icoană pentru muzeu. Multe dintre icoane erau cumpărate de credincioşii din Sibiel din târguri, de la iconarii ambulanţi sau comandate de la iconari. Majoritatea au fost pictate în a doua jumătate a secolului al 18-lea şi au fost păstrate în familiile din Sibiel din generaţie în generaţie.

În clădirea muzeului ridicată de părintele Zosim Oancea cu sprijinul Consiliului Mondial al Bisericilor, în perioada 1976-1983, în vremuri dificile, sub regimul comunist ateu, sunt colecţii de icoane aşezate pe zone de pictură: zona Mărginimea Sibiului, zona Ţării Făgăraşului, zona Braşovului, zona Sebeş-Alba Iulia, zona Nicula, zona Bucovinei şi zona Văii Mureşului. Se păstrează aici şi cinci icoane austriece, dintre care două sunt chiar din Sibiel, un exemplar rar al Bibliei lui Şerban Cantacuzino, obiecte de artizanat local, obiecte tradiţionale, ţesături locale şi alte exponate.

Reportaj publicat de Mitropolia Ardealului.

