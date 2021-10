Femeia care a bruscat o adolescentă la Săliște – „Îmi recunosc greșeala, dar de un an fetița mea e abuzată”

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bruscată și trasă de păr de mama unei alte copile în apropierea școlii din Săliște. La întregul eveniment au luat parte mai mulți elevi, iar unii dintre ei au filmat scenele și le-au publicat în mediul online. În urma celor întâmplate, poliția a demarat cercetări și, de asemenea, la nivelul unității de învățământ are loc o anchetă. Femeia care apare în imaginile respective spune că știe că a făcut o greșeală și își recunoaște vina. Acuză însă că fiica ei este abuzată de colega sa de un an de zile și, recent, a fost și bătută și umilită de aceasta în incinta școlii.

La mijlocul acestei săptămâni, Ora de Sibiu a relatat o întâmplare care s-a petrecut în fața Liceului Tehnologic „Ioan Lupaș” din Săliște. O copilă a fost bruscată și trasă de păr, miercuri, în jurul orei prânzului, de mama unei alte colege. Se pare că adolescentele s-ar fi certat, iar mama a venit să discute cu fata, doar că lucrurile au degenerat.

„Îmi recunosc greșeala. Dar fiica mea este abuzată”

Ora de Sibiu a luat legătura cu femeia implicată în altercație. Aceasta a declarat că regretă ce a făcut și îi pare rău că a reacționat în acest fel. Femeia spune că a venit la școală pentru a discuta cu eleva, după ce aceasta ar fi lovit-o pe fiica ei.

„Eu îmi recunosc greșeala. Știu că sunt de vină. Nu trebuia să o prind de păr. Eu m-am dus să vorbesc frumos cu ea, iar ea mi-a răspuns pe un ton inadecvat. Mi-a zis <<Ce vrei tu?>>. Am vorbit calm și frumos cu ea până când mi s-a adresat în felul acesta. Ca orice mamă care își iubește copilul, am simțit că trebuie să o apăr. Fata aceasta mi-a abuzat copilul, iar vineri a lovit-o. Fiica mea a fost bătută și agresată în școală. Am vrut să lămuresc lucrurile acestea cu domnul director și diriginta. Pe dânsul l-am căutat trei zile la rând, dar nu am reușit să discutăm. Problema este că de un an de zile o abuzează. Prima oară când s-a întâmplat, am reușit să aplanăm. Dar acum o insultă, se bagă în ea când coboară scările din clasă. Eu i-am spus fetei mele să o evite cât poate. Vinerea trecută a bătut-o înainte de ora de sport. A împins-o în colțul peretelui, fata mea a ripostat. Apoi ea a venit și i-a dat cu piciorul în burtă, după care a prins-o de păr și a tras-o pe tot holul școlii. După bătaie a început să o amenințe. Fetița mea mă sună zilnic să vin să iau de la școală că îi este frică. Eu trebuie să plec de la birou, să vin să o iau de la școală, fiindcă fata asta o amenință că o bate când ies de la școală”, spune femeia care apare în clipul video.

Femeia spune că și-a cerut scuze față de mama adolescentei pe care a bruscat-o. De asemenea, spune că a fost deschisă și în cazul anchetelor aflate în desfășurare. „Mi-au luat declarație și de la poliție, am fost promptă și deschisă. Știu că am greșit, o să răspund în fața autorităților. Este învățare de minte și pentru mine, căci de obicei sunt calculată. Mi-am ieșit din fire fiindcă știu cât de mult m-am luptat să o am pe fiica mea. Timp de 15 ani am mers în Austria, Germania și alte orașe din România, câți bani am cheltuit ca să pot să am un copil. Mi-am pus sănătatea în pericol ca să o am, iar acum ea este jignită, maltratată. (…) Mi-am cerut scuze și față de mama fetiței, am sunat-o și am vorbit cu ea. Nu mi-am dorit să ajungem la poliție, chiar dacă știam că a fost bătută fata mea. Am crezut că putem rezolva în cadrul școlii totul, dar m-am pierdut cu firea”, mai spune mama uneia dintre fetițe.

Cele două fete au 13 ani, respectiv 15 ani. Potrivit femeii, adolescenta de 15 ani este cea care o persecută pe fiica ei și se pare că totul a pornit din cauza unui băiat. „S-a enervat pe fetița mea fiindcă a fost la suc cu o colegă și cu un coleg. Din gelozie, probabil, nu o lasă în pace. Noi suntem de religie musulmană, iar fetița mea nu o să aibă un iubit. Nu ne permite religia. Va avea un soț musulman și el. Deci motivul geloziei nu este fondat, fiindcă fata mea nu are de-a face cu acel băiat”, adaugă femeia.

Directorul școlii: „Regretăm ce s-a întâmplat. Noi promovăm alte valori”

Directorul Liceului din Săliște, Marius Boromiz, spune că la nivelul unității de învățământ au fost deschise anchete din prima clipă în care a aflat de incident. Acesta regretă ce s-a întâmplat și subliniază că incidentul nu reflectă valorile promovate în școală.

„Noi regretăm ceea ce s-a întâmplat. Nu este o imagine a ceea ce se întâmplă în școală, noi promovăm alte valori. Regretăm că s-a pus într-o lumină nefavorabilă actul de învățământ și viața comunității din Săliște. (…) Miercuri seara am primit imaginile respective, iar a doua zi am început ancheta. Am fost în ambele clase, și la clasa a VIII-a, unde învață fiica doamnei din imagini, și la clasa a IX-a, unde învață cealaltă elevă. Am avut și poliția școlară în vizită. Am luat legătura și cu Inspectoratul Școlar. Am făcut consiliere, am vorbit și cu fetița agresată. (…) Am înțeles că între cele două eleve au mai fost altercații verbale și poate nu numai verbale. Este important ca acesta să fie ultimul moment al conflictului. Le-am recomandat să păstreze distanța una față de cealaltă, să își vadă fiecare de treabă. (…) Cât despre incidentul la care face referire mama elevei, în urma cercetărilor pe care le-am făcut la ambele clase, într-adevăr, a avut loc un conflict la vestiar, înaintea orei de Educație Fizică, în pauză. Vă garantez că fiecare, după cât a greșit, va răspunde conform legislației în vigoare. Le mulțumesc celor de la poliție că au fost promiți și că încearcă prin diverse activități ca astfel de lucruri să nu se mai repete”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, directorul Marius Boromiz.