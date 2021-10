Tânără de 21 de ani, vaccinată, moartă la Sibiu – Alte 14 decese din cauza covid 19

Finalul de săptămână este unul cu un bilanț negru la Sibiu – de vineri până sâmbătă, în urma infectării cu covid 19, au decedat 15 persoane. Cea mai tânără avea 21 de ani și era vaccinată.

Dintre cei decedați 9 erau femei și 6 bărbați, iar 4 erau vaccinați. Cea mai tânără persoană care a decedat în ultimele 24 de ore este o tânără de 21 de ani. Medicii spun că avea numeroase comorbidități. !Pacienta a fost transferata de la alt spital din județ, pe fondul agravării stării de sănătate. Prezenta disfuncție respiratorie grava anterioara infectării cu Covid 19 precum și alte comorbiditati importante, care au fost decisive în evoluția nefavorabilă. Din păcate, pe fondul acestora, pacienta a dezvoltat o formă gravă a infecției și nu a putut fi salvată”, a explicat Decebal Toderiță, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.

Persoanele decedate :

1. Femeie, 68 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu,

2. Bărbat, 58 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu,

3. Bărbat, 83 ani, non ATI, vaccinat, Cisnădie.

4. Bărbat, 76 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu,

5. Bărbat, 65 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu (Spitalul CF).

6. Femeie, 72 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu, (Spitalul CF).

7. Femeie, 81 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu,

8. Femeie, 69 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu,

9. Femeie, 21 ani, ATI, vaccinat, Sibiu,

10. Bărbat, 71 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu,

11. Femeie, 42 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu,

12. Bărbat, 57 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu,

13. Femeie, 64 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu,

14. Femeie, 48 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu,

15. Femeie, 66 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu,