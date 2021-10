Filtre fulger A1 în Sibiu la ieșire spre Mediaș – Sute de șoferi verificați. Nouă au rămas fără permis

În zilele de 23 și 24 octombrie, în intervalul orar 06,00 – 10,00, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat ample acțiuni de prevenire a victimizării cetăţenilor prin accidente rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, pe A1 Sibiu – Deva, km. 247 (ieșire Mediaș) și A10 Sebeș – Alba Nord, km. 1 (în zona municipiului Sebeș, jud. Alba).

Acțiunile au vizat atât identificarea și sancționarea conducătorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, depistarea persoanelor care săvârșesc infracțiuni la regimul circulației, cât și identificarea persoanelor care săvârșesc alte fapte cu caracter antisocial care pot prejudicia viața sau bunurile cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au testat alcoolscopic 361 de conducători auto, au constatat 1 infracțiune la regimul rutier (conducere sub influența alcoolului) și au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 de lei. Printre abaterile contravenționale constatate amintim conducerea sub influența alcoolului, neportul centurii de siguranță, ITP expirată și altele.

De asemenea, au fost reținute 9 permise de conducere, toate pentru conducere sub influența alcoolului și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

La data de 23 octombrie a.c., în jurul orei 10,00, pe A10, km. 1, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Sebeș, jud. Alba.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză, s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Acțiunile polițiștilor rutieri continuă în scopul conștientizării participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor legale privind circulația pe drumurile publice. FOTO – arhivă