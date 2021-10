FOTO Alec Baldwin pozat în timp ce îi îmbrățișează pe soțul și fiul femeii împușcată mortal – Actorul este devastat

Celebrul actor Alec Baldwin a fost pozat în timp ce îi îmbrățișează pe soțul și pe fiul Halynei Hutchins, directoarea de imagine pe care a împușcat-o mortal cu o armă de recuzită în timpul unor filmări. Imaginile au fost surprinse în fața unui hotel din Santa Fe.

Alec Baldwin a fost fotografiat în timp ce îi îmbrățișează strâns pe Matt Hutchins și pe Andros, fiul în vârstă de nouă ani, anunță Digi24.ro.

Imaginile au fost surprinse sâmbătă dimineața, la un hotel din Santa Fe, New Mexico.

În imagini, Baldwin arată devastat și este îmbrăcat cu pantaloni și jachetă de culoare închisă.

Tatăl și fiul au stat o noapte la același hotel cu Baldwin.

Un martor ocular a relatat pentru New York Post că Baldwin arăta prăbușit, ca un bărbat bătut și părea îmbătrânit. „La început am crezut că a apucat căruciorul pentru bagaje pentru a se ajuta să meargă, atât părea de abătut”, a spus martorul.

Matthew, care a fost căsătorit cu Halyna timp de 16 ani, a postat pe Instagram o fotografie a soției și a fiului său, alături de meajul: „Pierderea noastră este enormă”.

La rândul lui, tatăl Halynei, Anatoly, a spus pentru The Sun : „Încă nu ne vine să credem că Halyna este moartă. Mama ei și-a ieșit din minți de durere. Dar nu consider că Alec Baldwin este responsabil. Este responsabilitatea oamenilor de recuzită care se ocupă de arme.”

Anatoly face demersuri acum ca soția sa Olga și fiica Svetlana să zboare în SUA pentru a fi alături de Matt și Andros.

„Băiețelul a fost foarte grav afectat – este pierdut fără mama lui. Matt va decide dacă vor fi luate măsuri legale.”, a spus tatăl Halynei.

Alec Baldwin își „anulează alte proiecte” în urma tragediei de pe platoul de filmare al westernului Rust, potrivit Yahoo Finance.

Baldwin, în vârstă de 63 de ani, are nevoie „de timp pentru el însuși să-și revină”, potrivit unei surse citate de revista People.

„A fost devastat. Așa se descurcă el în momentele dificile. Ori de câte ori se întâmplă ceva rău, pe termen scurt, se îndepărtează de viața publică”, a spus sursa.

Baldwin a fost „de neconsolat ore în șir” în urma incidentului: „Toată lumea știe că a fost un accident, dar este absolut devastat”, a mai spus sursa.

Actorul Alec Baldwin a ucis-o joi cu un foc de armă, accidental, pe directoarea de imagine şi l-a rănit pe regizorul westernului Rust, filmat în statul american New Mexico.

În timpul repetițiilor, Baldwin a primit un pistol care ar fi trebuit să fie sigur, dar care avea muniție reală. Când arma s-a descărcat, atât Hutchins, cât și Souza au fost răniți. Directoarea de imagine a murit, iar Souza a fost dus la spital, dar între timp a fost externat.