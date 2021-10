Aproape 350 de sibieni infectați în ultimele 24 de ore și 13 decese – Incidența în Sibiu crește la 11,13. La Ludoș a rata de infectare a sărit de zece la mie

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 35213 (347 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 9 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 27921 de persoane, iar 1310 persoane au decedat (13 în ultimele 24h)

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 466 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 1112 teste, dintre care 153 RT-PCR și 959 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 932 persoane aflate în carantină și un număr de 11460 persoane în izolare.

Din păcate, încă 13 sibieni au decedat ca urmare a infectării cu covid 19. Doar doi erau vaccinați.

1. Femeie, 83 ani, ATI, neavaccinată, Sibiu (Militar)

2. Femeie, 79 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

3. Bărbat, 69 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu

4. Bărbat, 72 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu

5. Femeie, 68 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (TBC)

6. Bărbat, 56 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

7. Femeie, 85 ani, non ATI, vaccinată, Sibiu

8. Bărbat, 81 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu

9. Bărbat, 85 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

10. Femeie, 80 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

11. Femeie, 74 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

12. Bărbat, 47 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu

13. Bărbat, 68 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

După patru zile în care incidența a scăzut în municipiul Sibiu, astăzi crește ușor, de la 11,11 luni, la 11,13 la mia de locuitori.

Lista cu rata de incidență a fiecărei localități din județ: