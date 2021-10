Dani Coman și-a fixat obiectivele la Sibiu – „Îmi doresc foarte mult să promovăm și să câștigăm Cupa României”

Președintele executiv al echipei FC Hermannstadt, Dănuț Coman (42 de ani), a afirmat la finalul meciului derby al județului Sibiu cu CSC Șelimbăr, disputat sâmbătă în cadrul etapei a 11-a a Ligii 2 și câștigat cu 3-2, că ambele întreceri în care este prinsă în momentul de față formația pe care o conduce, Liga 2 și Cupa României, sunt importante și că își dorește atât promovarea în Liga 1, cât și câștigarea trofeului competiției KO.

”Îmi doresc să câștig fiecare meci pe care-l joc, indiferent de competiție. Suntem angrenați în două competiții diferite, ambele sunt importante, îmi doresc foarte mult să promovez, la fel de mult îmi doresc să câștig și Cupa României, știu ce înseamnă acest trofeu, jucătorii la fel, au fost în finala Cupei României, au demonstrat că au valoare… Sper ca și anul acesta să ne îndeplinim aceste două obiective”, a spus Coman.

FC Hermannstadt joacă marți, 26 octombrie, de la ora 15:00, în deplasare cu ACSO Filiași, echipă din Liga 3, în optimile de finală ale Cupei României.

Dănuț Coman, despre meciul cu Șelimbăr: ”Nu înțeleg această rivalitate”

Dănuț Coman a spus despre meciul cu CS Comunal Șelimbăr că a avut ”o încărcătură aparte” și că nu înțelege rivalitatea care există între cele două echipe.

”Sunt emoțional, sunt epuizat. A fost un meci cu o încărcătură aparte. S-a văzut rivalitatea care există între aceste două echipe, deși nu o înțeleg. Mă bucur tare mult de victorie, mă bucur că am reușit să marcăm în ultimele minute ale prelungirilor. Mă bucur pentru Vali Buhăcianu. Îmi felicit echipa, îmi felicit stafful tehnic și sper ca, odată cu această victorie, să demonstrăm că suntem echipa care se luptă pentru accederea în primul eșalon fotbalistic, să arătăm din ce în ce mai bine și să promovăm. Ăsta este obiectivul pentru care am venit aici, pentru care am rămas și pe care îmi doresc să îl duc la bun sfârșit”, a adăugat Coman.

FC Hermannstadt, pe locul 3 în Liga 2, posibil 4 la finalul etapei

Cu 25 de puncte, FC Hermannstadt e pe locul 3 în Liga 2, putând fi depășită astăzi și de Concordia, dacă echipa ilfoveană câștigă cu FC Brașov (ora 15:30).

În etapa a 12-a a campionatului, FC Hermannstadt are meci în deplasare la FC Brașov, la 30 octombrie, de la ora 13:00.