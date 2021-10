Marquardt la Sibiu Innovations Days

Marquardt Sibiu va avea o participare solidă în ediția de acest an a conferinței internaționale Sibiu Innovation Days, care are tema “Digital Transformation – A Prerequisite for Sustainability in all Economic Sectors and for Society”.

Conferința continuă explorarea temelor transformării digitale în scopul adaptării proceselor industriale și administrative la contextul digitalizării, cât și în scopul creării de plus-valoare prin transformare structurală a afacerilor sau generarea de noi businessuri și startup-uri. Dezvoltarea dinamică a societății în epoca digitală trebuie să fie sustenabilă. În acest context, Sibiu Innovation Days 2021 va aborda aspectele dezvoltării societăților smart dintr-o perspectivă verde.

Compania Marquardt va participa atât în cadrul Panelului 4 “Digitalization / Industry 4.0 Challenges”, care va fi moderat de Alin David (29.10.2021, ora 11:50), cât și ca organizatoare a unui workshop.

Prezentările vor fi susținute de Alin David (“Digital Automotive Era: Innovative Technologies of the Future”) și Vlad Toncian (“Industry X: From Research to End of Life -> Products for the Future”). În aceeași zi, între orele 17:00 și 19:00, va avea loc workshopul “Innovation In Triad: Perfect Synergy of mechanics, electronics and software!”, în cadrul căruia colegii noștri Florin Ignat, Daniel Benea și Costel-Cătălin Stan vor prezenta diverse tehnologii Marquardt: programare pentru învățare a robotului colaborativ cu 2 brate YuMi; butoane de volan cu joystick si touch; Intelligent lighting și Tehnologii de interacțiune cu mașina prin recunoașterea gesturilor făcute cu mâinile.