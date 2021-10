VIDEO Astrid Fodor despre lucrările din cartiere – ”Unii strigau jos parcările, alții sus parcările”

Sibiul a fost în centrul atenției la ”Caravana Smart City etapa Sibiu” organizată de Asociația Română pentru Smart City. Astfel, primarul Astrid Fodor a vorbit despre marile proiecte de modernizare ale orașului, dar și despre infrastructura destinată bicicliștilor.

Unul din cele mai mari proiecte ale Sibiului, cel de modernizare a cartierelor din oraș, a fost punctul principal al discuției. Astrid Fodor a spus că nu a fost o muncă ușoară, ci una extrem de complicată, dar susținută. Iar acu proiectul se îndreaptă către final. ”Noi am spus că suntem pe final cu lucrările în toate cartierele Sibiului. În toate aceste cartiere am demolat garajele, a fost o misiune dificilă care mi-am asumat-o personal. Acolo, cea mai mare parte a populației a fost fericită că se demolează, pentru că de fapt foarte puțină populație beneficia de aceste garaje. Nu vreți să știți ce s-a întâmplat în fiecare cartier în care am intrat unii strigau jos parcările, alții, prea puține parcări. Să gestionezi aceste probleme nu e o situație simplă, pe cetățean nu-l interesează, fiecare își urmărește obiectivul lui”, a spus primarul.

Astrid Fodor a vorbit și despre unul din proiectele care aduc beneficii aerului din Sibiu, dacă ar fi folosit la maxim- pistele pentru biciclete. ”Ne concentrăm foarte mult pe pistele de biciclete. Ele nu sunt încă utilizate la maxim dar sperăm ca acest lucru se va schimba atunci când vom avea mai multe piste sigure. Numai în ultima lună am dat în funcțiune 8,2 kilometri de piste. Însumează încă 16,5 kilometri, urmează pistele de pe malul Cibinului”