Aproape 550 de noi infectări cu Covid la Sibiu și zece decese – Incidența la Șelimbăr a ajuns la 13,66

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 36.213 (549 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 11 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 28.949 de persoane, iar 1.328 persoane au decedat (10 în ultimele 24h).

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 469 persoane, dintre care pe ATI 47 persoane (45 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 822 teste, dintre care 161 RT-PCR și 661 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.023 persoane aflate în carantină și un număr de 1.504 persoane în izolare.

În ultimele 24 de ore au decedat 10 pacienți sibieni, infectați cu covid 19:

1. Bărbat, 53 ani, non ATI, neavaccinat, Sibiu

2. Femeie, 70 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

3. Femeie, 69 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

4. Bărbat, 77 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (TBC)

5. Femeie, 86 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (TBC)

6. Femeie, 70 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

7. Femeie, 64 ani, non ATI, vaccinată, Sibiu

8. Femeie, 72 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

9. Bărbat, 71 ani, nevaccinat, ATI, Sibiu (Militar)

10. Bărbat, 65 ani, ATI, vaccinat, Sibiu (Militar)

După ce acum câteva zile rata de incidență a scăzut și dădea semne că va trece sub 11 la mia de locuitori, joi aproape că atinge pragul de 13, fiind de 12,55. Șelimbărul însă a trecut pe primul loc în județ, cu 13,66 la mia de locuitori.

Lista incidenței în fiecare localitate din județ: