Bărbatul care a vrut să dea șpagă 12.000 de euro unui polițist sibian, condamnat la închisoare cu executare

Luna mai 2021 va rămâne în istorie ca momentul în care în România s-a oferit cea mai mare mită unor polițiști de la rutieră- 12.000 de euro. Printre aceștia se afla și un sibian, Horațiu Drăgan. Mita a fost refuzată, iar după câteva luni de proces bărbatul care a oferit șpaga a fost condamnat la 3 ani de închisoare.

Marius F. de 40 de ani este cel care a fost dispus să ofere 12.000 de euro mită unor polițiști de la Brigada Autostrăzi pentru a fi lăsat să plece, după ce a fost oprit pe A1, pe raza județului Alba. Printre cei patru polițiști care au fost atunci în misiune și au refuzat mita se afla și un sibian- Horațiu Drăgan.

VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT EXACT LA MOMENTUL OFERIRII MITEI

”Ni s-a dat prin stație în consemn un autoturism, în care ar fi o persoană care a furat 100.000 de euro din Arad. Eu cu colegul eram pe tronsonul din județul Alba, alți doi colegi pe tronsonul din Deva. Ei au identificat mașina, au oprit-o, i-au întrebat pe șofer și pasager dacă are bani , a spus că nu. Cei doi au fost duși la secție, unde am mers și noi. Acolo, la percheziția corporală asupra pasagerului s-au găsit foarte mulți bani. Înainte de controlul corporal, pasagerul a încercat să ne ofere bani. În mașină, unul din colegii din Hunedoara a reușit să îl înregistreze pe acesta în timp ce spunea că ne dă 12.000 de euro ca să nu spunem că l-am prins. Am anunțat șefii și am urmat pașii în astfel de situații”, povestea polițistul sibian la acel moment.

Bărbatul furase 100.000 de euro dintr-o locuință din Arad, profitând de neatenția proprietarului. La perchezițiile făcute la domiciliul acestuia s-au găsit restul de 80.000 de euro. 20.000 de euro îi avusese asupra sa atunci când a fost oprit de polițiști.

Condamnat de Tribunalul Alba

L acel moment Marius F. a intrat și în atenția DNA Alba. ”La data de 9 mai 2021, inculpatul față de care se desfășurau cercetări într-un dosar penal de furt (privind sustragerea unei sume de 100.000 euro dintr-o locuință de pe raza municipiului Arad) a fost depistat și oprit în trafic de către un agent de poliție în cadrul Biroului Poliției Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva (Sibiu – Sebeș – Deva – n.r.). În acest context, inculpatul i-ar fi oferit agentului de poliție suma de 12.000 euro pentru a-l lăsa să plece și pentru a nu efectua nici o verificare cu privire la depistarea acestuia. Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție”, au transmis procurorii DNA pentru alba24.ro.

Procesul s-a judecat apoi la Tribunalul Alba, iar șpăgarul a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu executare pentru dare de emită.

Magistrații au dispus confiscarea a 8900 de euro depuși la o bancă și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 1897,25 lei, din care suma de 1497,25 lei aferentă urmăririi penale.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.