Medic UPU, în cadrul ședinței de Consiliu Județean – ”Avem nevoie de mai multe ventilatoare„

Fluxul mare de pacienți de la Urgența Spitalului Județean Sibiu, în contextul covid, crește nevoia de ventilatoare pentru pacienții intubați în această secție. Medicul de la Urgență, Draia Cotizo, a ridicat această problemă în ședința de Consiliu Județean din luna octombrie și a cerut mai multe ventilatoare.

”Am avea nevoie de mai multe ventilatoare. Dacă am mai primi câteva ne-ar ajuta foarte mult munca. Sunt vitale pentru pacienții care vin intubați”, a spus Draia Cotizo, care este și consilier local din partea PSD.

Medicul a explicat apoi pentru Ora de Sibiu despre importanța acestor aparate: ”Acum, cu atât de mulți pacienți care merg în zona covid, nu mai sunt locuri pe Terapie Intensivă. Într-o noapte am avut o problemă. Au venit doi pacienți care aveau nevoie de ventilatoare, iar la UPU nu era niciunul liber. Unul dintre pacienți a decedat între timp în ambulanță, pentru el nu am mai avut nevoie. Pentru celălalt am găsit un ventilator în zona verde, non covid. Absolut întâmplător pacientul nu avea covid, așa că a putut fi folosit acel ventilator. Nu se întâmplă așa ceva în fiecare zi, dar câteva ventilatoare în plus ar fi de mare ajutor”, a spus medicul.