Ministerul Muncii va recalcula pensiile după digitalizarea tuturor dosarelor de pensie

Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, a transmis pe Facebook că va demara recalcularea pensiilor după digitalizarea tuturor dosarelor de pensie, proces care în actualul ritm de lucru va fi finalizat până la sfârşitul anului viitor, relatează Agerpres.

„Cu o medie de procesare de 26.000 de dosare/zi, am ajuns astăzi la 1.030.000 de dosare digitalizate în primele 10 luni ale acestui an, pentru a putea ulterior să aplicăm recalcularea pensiilor. (…) Cu actualul ritm de lucru am siguranţa că vom finaliza procesul de digitalizare a celor 5 milioane de dosare în timpul asumat, respectiv până la sfârşitul anului viitor. Ulterior, vom demara recalcularea tuturor pensiilor, proces care ar fi putut începe de pe acum, dacă digitalizarea ar fi fost asumată şi demarată din 2019, conform Legii 127 privind pensiile publice”, a menţionat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a subliniat că suplimentarea numărului de angajaţi ai caselor de pensii a permis digitalizarea în această lună a unui număr mai mare de dosare de pensie decât numărul de dosare digitalizate în primele 9 luni ale anului, înainte de creşterea personalului.

„În mai puţin de o lună de la suplimentarea numărului de angajaţi la casele de pensii, numărul dosarelor care au fost digitalizate a depăşit numărul dosarelor care au fost procesate în perioada ianuarie – septembrie de către angajaţii care făceau acest lucru suplimentar faţă de sarcinile curente pe care trebuiau să le îndeplinească. Astfel, dacă la sfârşitul lunii septembrie aveam în jur de 500.000 de dosare digitalizate, astăzi vorbim despre dublarea numărului şi depăşirea primului milion de dosare pregătite în vederea recalculării”, a notat Raluca Turcan.