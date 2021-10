Accident rutier pe DN1 la intrarea in orasul Avrig. O tânără este rănită

Este vorba despre o coliziunea in care sunt implicate o conducătoare auto de 24 de ani, din Avrig și un TIR condus de un bărbat de 44 de ani din Zărnești.

Conducătoarea auto se pare ca ar fi ieșit din Avrig in DN1 unde a intrat in coliziune un ansamblul TIR care se deplasa pe direcția Sibiu – Brașov. Femeia de 24 de ani este rănită.

“Politiștii rutieri sunt la fata locului. Le recomandam celor care circula pe DN1 sa manifeste atenția in zona accidentului rutier și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri”, spun cei de la IPJ SIBIU.

“O femeie conștientă, a fost extrasă de către echipajul de descarcerare, primește îngrijiri și este evaluată medical la fața locului de către paramedici”, spun cei de la ISU Sibiu.