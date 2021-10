Certificatul verde închide restaurantele din Sibiu – ”Nu mai vine nimeni. Nu avem bani de chirie și salarii”

Obligativitatea prezentării certificatului verde pentru a lua masa la restaurant sau pentru a intra într-un bar duce la faliment patronii din Sibiu. Pentru că numărul clienților a scăzut în unele locații și cu 90%, se văd nevoiți să închidă afacerile. Cel puțin pentru o perioadă, speră ei, până când lucrurile vor reveni la normal.

Unul din restaurantele care se vor închide de la 1 noiembrie este Konak, singurul cu specific turcesc din Sibiu. Patronul spune că preferă să le dea o vacanță angajaților decât să țină deschis pentru prea puțini clienți pentru a-și acoperi cheltuielile. ”Noi vom închide de la 1 noiembrie, să încheiem luna. Am 6 bucătari turci, am salarii de plătit. Nu mai vine lumea de când cu certificatul verde. Au tot schimbat ora de închidere până au ajuns la ora 21. Noi nu suntem fast food, la noi vine lumea seara să ia masa, să se relaxeze, suntem o locație unde se țin evenimente. De atunci clienții au fost tot mai puțini, iar acum cu certificatul a scăzut din nou numărul lor. Așa că intrăm într-o vacanță. Nu știu pe ce perioadă, pentru că nu ține de noi. Ține de alții. Așa că o să vedem ce o mai fi”, spune patronul Ali Mengullu.

”Nu mai avem bani de nimic, nici măcar de rate”

Un alt local care are mari probleme este Play Off. Patronul de aici spune că închiderea zonei din jurul stadionului le-a pus probleme, dar certificatul verde a fost cireașa de pe tort. ”Numărul clienților a scăzut cu 90%. Acolo veneau în marea lor majoritate tineri. Tineri care nu sunt vaccinați, deci nu au mai putut intra. E gol tot timpul. Cheltuielile sunt mari, nu mai sunt bani de nimic”, spune Radu Bogatu, patronul Play Off.

Tot el este cel care administrează restaurantul Joy Me. Aici situația este la fel de sumbră. ”Aici clientela a scăzut cu 60%. La hotelul de deasupra clienții au anulat rezervările, tot din cauza obligativității certificatului verde. Stăm extrem de rău la încasări. Nu ajung banii de chirie, de salarii. La bancă am cerut restructurarea creditului, la finanțe am cerut amânarea plăților până anul viitor. Am dat în șomaj jumătate dintre angajați și tot nu ne descurcăm. În data de 10 aveam plătite toate dările. Luna viitoare habar nu am nu când, ci cum o să plătesc. Chiar sunt curios cum ne vom descurca dacă o ducem așa încă trei luni”, spune Radu Bogatu.

”Nu ne-au închis autoritățile, ne închidem singuri”

Cotton este un alt restaurant care a anunțat că își va închide cuptoarele. ”Vom închide dacă nu săptămâna viitoare, următoarea. Clientela și implicit încasările au scăzut cam cu 80%. Problemele au început de când s-a impus ora de închidere ora 21. Am avut avantajul vremii și lumea a mai stat pe timp de zi la terasă, dar se cam termină cu asta. Cu un restaurant nu poți trăi doar din prânz, nu ești fast food. Lumea vine seara. Și înainte, veneau doar persoane vaccinate, dar stăteau mai mult, deci consumau mai mult. Nu înțeleg de ce dacă tot pot intra doar persoane vaccinate nu prelungesc programul. În plus, nu se aude nimic de ajutorul de la stat, local plătim în continuare aceeași taxă de alimentație publică. Per total, situația e dramatică. Probabil că o să dăm în șomaj tehnic o parte din angajați. Oricum, mai devreme de decembrie nu prevăd vreo îmbunătățire”, spune Adi Barbu, administrator Cotton.