Legea privind plafonarea prețurilor a fost promulgata – Cât vom plăti pentru energie și gaz în această iarnă

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaz. Legea se aplică de la 1 noiembrie, pentru o perioadă de cinci luni. Astfel, prețurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu/kWh pentru energia electrică și la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale. Facturile vor fi compensate cu cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și cu cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale.

Guvernul estimează că 6 milioane de familii din România vor beneficia de aceste reduceri care vor apărea direct în facturi, fără că oamenii să facă vreun demers.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că românii care consumă energie electrică până în 350 de kWh şi gaze până în 200 de metri cubi lunar vor plăti facturi comparabile cu cele de anul trecut.

„Un român care consumă 100 de kWh, indiferent cât are preţul, dacă preţul va creşte peste un leu, să zicem peste o lună, peste două luni că vorbim de o iarnă întreagă, să zicem că are 90 de bani în momentul de faţă, tariful lui de acasă, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei – este cu minus evidenţiat în factură, nu trebuie să facă nimic – rămâne de plată 70,9 lei. Atâta are de plătit. Factura în decembrie anul trecut pentru energie electrică, exact atâta era preţul pe kWh”, precizează ministrul.

Legea prevede compensații și pentru operatorii economici. De asemenea, potrivit actului normativ consumatorii vulnerabili a posibilitatea de a amâna plata facturilor pentru o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni fără costuri suplimentare.

Primăriile vor primi pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în valoare de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kwh.

Care este l imita maximă lunară pentru care se aplică compensarea

Energie electrică:

Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%) – noiembrie 297.9 kWh (327.69 kWh); decembrie 307.83 kWh (338.61 kWh); ianuarie 307.83 kWh (338.61 kWh); februarie 278.04 kWh (305.84 kWh); martie 307.83 kWh (338.61 kWh).

Gaze naturale:

Consum lunar (kWh) – noiembrie 1649,05; decembrie 2405,61; ianuarie 2762,51; februarie 2512,56; martie 2330,27.

Exemple de calcul al compensației facturilor la energie

Exemplul 1

Emitere factură în data de 25.11.2021

Perioada de facturare 25.10 – 24.11.2021

Valoare unitară a compensației 0.291 lei/kWh

Cazul 1

Consumul aferent perioadei de facturare 190 kwh

Perioada de aplicare a compensației este 01 – 24.11.2021 (24 de zile)

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6.12 kWh/zi x 24 de zile = 146.88 kWh (unde 6.12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/31 de zile)

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință

Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146.88 kWh < 262.08 kWh

Valoare maximă a compensației acordate 146.88 kwh x 0.291 lei/kwh = 42.74 lei

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei / kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2

Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kwh

Perioada de aplicare a compensației este 01– 24.11.2021 (24 de zile)

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11.29 kWh/zi x 24 de zile = 270.96 kWh (unde 11.29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/31 de zile)

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință

Condiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270.96 kWh > 262.08 kWh

Valoare compensație acordată = 0 lei

Exemplul 2

Emitere factură în data de 20.02.2022

Perioada de facturare 10.01 – 19.02.2022

Valoarea unitară a compensației 0.291 lei/kWh

Cazul 1

Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh

Perioada de aplicare a compensației este 10.01 – 19.02.2022 (41 de zile)

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5.37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5.37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)

Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință

Condiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447.72 kWh

Valoare maximă a compensației acordate 220 kWh x 0.291 lei/kWh = 64.02 lei

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2

Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh

Perioada de aplicare a compensației este 10.01– 19.02.2022 (41 de zile)

Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare

Consum minim: 1 kWh /zi

Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh

Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12.19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12.19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)

Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință

Condiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447.72 kWh

Valoare compensație acordată = 0 lei

Exemple de calcul al compensației facturilor la gaze naturale

Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare.

Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale.

Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în baza prezentei anexe.

În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.

Pentru exemplificare:

Exemplul 1

Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh

Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.

Valoarea compensației determinată ca procent de 33% este 145 lei/MWh x 33% = 47.85 lei/MWh

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47.85 lei/MWh = 97.15 lei/MWh

Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh

Exemplul 2

Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh

Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh

Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33% este 225 lei/MWh x 33% = 74.25 lei/MWh

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74.25 lei/MWh = 150.75 lei/MWh

Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual.