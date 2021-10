Recordul valului 4 la Sibiu – 638 de infectări. Sunt 14 decese, iar incidența a trecut de 13

Data de 29 octombrie rămâne, cel puțin până acum, ca ziua cu cele mai multe infectări cu covid 19 la Sibiu – 638. anterior cele mai multe infectări fuseseră raportate în data de 15 octombrie- 603 cazuri. Și rata de incidență a crescut simțitor în municipiul Sibiu și a ajuns la 13,08 la mia de locuitori.

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 36.851 (638 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 6 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 29.301 persoane, iar 1.342 persoane au decedat (14 în ultimele 24h).

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 465 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (47 adulți, 1 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 1.024 teste, dintre care 334 RT-PCR și 690 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.273 persoane aflate în carantină și un număr de 1.785 persoane în izolare.

14 persoane au decedat în ultimele 24 de ore. Doar una era vaccinată, iar două au decedat la domiciliu:

1. Femeie, 91 ani, deces la domiciliu, nevaccinată, Mândra

2. Bărbat, 76 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu

3. Femeie, 81 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

4. Bărbat, 84 ani, deces la domiciliu, nevaccinat, Sibiu

5. Bărbat, 43 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu

6. Femeie, 66 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

7. Bărbat, 70 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu

8. Femeie, 77 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

9. Femeie, 67 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

10. Femeie, 87 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

11. Femeie, 56 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș

12. Bărbat, 77 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (TBC)

13. Bărbat, 84 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (TBC)

14. Femeie, 78 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș

Lista ratei de incidență î fiecare localitate din județ: