STUDIU Topul țărilor de unde românii preferă să importe mașini rulate

Românii preferă mașinile second hand datorită prețului bun oferit de consumatorii din vestul Europei. Astfel, mulți șoferi români s-au orientat către automobilele second hand din țări precum Germania, Italia sau Belgia.

Mașinile rulate de import au constituit mereu o mare parte a peisajului automobilistic din România post decembristă.

Cu prețuri între 20 și chiar 50% mai mici decât dacă ar fi cumpărate de noi, mașinile rulate de import se bucură și în 2021 de o mare popularitate pe piața autohtonă. Mai ales că sunt percepute ca fiind construite și întreținute mai bine decât modelele similare de la noi. ”E rulată pe autostrăzile de afară nu-n gropile din România” este de multe ori un argument forte în favoarea mașinilor rulate de import.

În acest articol vom analiza studiul celor de la carVertical despre importurile de mașini rulate în România.

Top 5 țări răspunzătoare pentru cele mai multe importuri de mașini la mâna a doua în România

Deloc surprinzător, pe primul loc, la o distanța considerabilă de locul doi se află Germania. Dacă era de așteptat ca Germania să fie țara de unde românii importă cele mai multe mașini, puțini ne-am fi gândit că importurile de la nemți însumează mai mult de jumătate (aproape 52% ) din toată piața auto second hand, conform rapoartelor carVertical.

Bucurându-se de o imagine sinonimă cu precizia tehnică și seriozitatea, mașinile rulate pe drumurile din Germania sunt văzute ca fiind de calitate superioară, vehicule pe care te mai poți baza multă vreme.

Locul doi este ocupat, surprinzător la prima vedere, de către Belgia cu 14,3% din totalul de importuri. Cel mai probabil acest lucru se datorează companiilor de asigurări belgiene care preferă foarte des să declare o mașină avariată drept daună totală decât să plătească pentru reparația ei.

Acest fenomen se întâmplă și când mașinile sunt departe de a fi complet distruse și sunt ușor de reparat, lucru ce a dus la inflorire caselor de licitații pentru mașini second hand în Belgia. În goana după profituri cât mai mari, mulți samsari cumpără mașini belgiene de la licitații pentru prețuri derizorii, le importă în România unde le repară și ulterior le vând cu un adaos considerabil.

Top trei este completat de Olanda, țară răspunzătoare pentru 8,6% din importurile de mașini second hand în România, conform datelor carVertical.

Italia este abia pe locul 4, în ciudat comunității imense de români care locuiesc și muncesc acolo, cu 4,8% din importuri și Franța ocupă locul 5 cu 4,7% din importuri.

Pentru lista extinsă care cuprinde toate cele 15 țări din care România importă cele mai multe mașini, vă rugăm să accesați aici studiul complet.

Germania domină autoritar piața importurilor de mașini second hand din România. Mai mult de jumătate dintre mașinile importate an de an la noi vin din Germania, lucru care probabil a fost valabil încă din anii 90 și care probabil va continua ca trend și în viitorul apropiat.

Deși asociem Germania cu seriozitatea, este vital să verificați istoricul auto al oricărei mașini înainte de a o cumpăra. Pentru a vă feri cu ușurință de țepele atât de des întâlnite pe piața de mașini second hand, folosiți carVertical – platforma care dezvăluie instant istoricul auto al oricărei mașini.

Metodologia studiului

1. Statisticile prezentate mai jos sunt realizate exclusiv pe baza datelor carVertical, ceea ce înseamnă că nu includ întreaga piață de import a mașinilor rulate ci doar acele mașini care au fost verificate prin intermediul carVertical.

2. În cadrul rapoartelor istorice carVertical se pot vedea datele și țările în care mașina a fost înregistrată anterior. Studiul a fost realizat pe baza acestor informații.

3. Pentru acest studiu s-au analizat peste 75.000 de rapoarte carVertical.