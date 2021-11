Administratorii Weinkeller din Sibiu au publicat, în weekend, pe pagina de Facebook, o conversație avută cu un client nemulțumit de noile restricții. Acesta îi numește pe administratorii localului oameni neserioși fiindcă nu l-au primit în restaurant fără certificat verde.

Din conversație reiese că respectivul client nu este din Sibiu și a venit în oraș special pentru această locație. Acum, de când certificatele verzi sunt obligatorii, nu a putut intra în local. Administratorii s-au văzut nevoiți să justifice de ce nu l-au putut primi, explicându-i că legea trebuie respectată. Iată mai jos conversația:

„Aceste două print-uri nu mai au nevoie de niciun comentariu în plus. Totuși, ne simțim obligați să le aducem la cunoștință pe această cale celor care nu ne cunosc personal că, deși am făcut întotdeauna ce am vrut și cum am vrut, profesional și personal, fără excepție am respectat și vom continua să respectăm legea. Faptul că nu suntem de acord cu ea nu ne face însă dornici sau dispuși să o încălcăm. Ne întristează vestea că pentru câțiva bănuți în plus unii colegi de breaslă aleg să încalce legea, dar în același timp ne întărește convingerea că de aproape 20 de ani oaspeții care ne-au călcat pragul au fost și vor fi persoane decente și inteligente”, au spus administratorii restaurantului.