Beza bucuros că victoria Șelimbărului cu U Cluj ajută pe FC Hermannstadt – ”M-aș bucura să promoveze”

Antrenorul actual al lui CSC 1599 Șelimbăr, Eugen Beza, a spus după succesul de luni cu 4-2 cu U Cluj (VIDEO AICI), că nu se gândește că a dat indirect o mână de ajutor dată celor de la FC Hermannstadt, una dintre contracandidatele clujenilor la promovarea în Liga 1. Antrenorul Șelimbărului spune însă că s-ar bucura ca gruparea la care s-a lansat ca antrenor, să revină în liga 1.

”Pentru mine, fiecare cu treaba lui. Încă o dată mai repet, meciul cu Hermannstadt ar fi trebuit să fie egal, să luăm un punct meritat, le doresc tot binele din lume, dacă victoria noastră îi ajută pe ei, mă bucur foarte mult, nu jucăm pentru nicio echipă, indiferent, îmi pare rău pentru jocul cu Petrolul, pentru că am prins o zi proastă. Hermannstadt va rămâne mereu în sufletul meu, e o echipă care m-a format ca antrenor și le doresc tot binele din lume, chiar dacă sunt câțiva suporteri care mă detestă și mă contestă, ăsta e fotbalul, fiecare are libertatea de exprimare. M-aș bucura la final să promoveze pentru că nimeni nu va putea lua clipele frumoase pe care le-am trăit acolo. Sunt sibian, se face un stadion nou, am copii care fac fotbal și pentru binele fotbalului sibian mi-aș dori din tot sufletul să promoveze. Mă repet, dacă victoriile cu Chiajna și ”U” Cluj îi ajută pe ei, înseamnă că lângă Sibiu (n.r. – la Șelimbăr) sunt niște oameni de mare caracter”, a spus Beza, pentru liga2.ro, după meciul de luni cu U Cluj.