Instalație de artă inedită la Promenada Sibiu – Arta, cumpărături și beneficiile aplicației SPOT

Toamna aceasta, pasionații de shopping din Sibiu au ocazia de a aduce bucuria cumpărăturilor la un nou nivel. Pentru a celebra lansarea SPOT (aplicația de mobil, care recompensează clienții), Promenada Sibiu în parteneriat cu No!Hai Ambasada Creativă și cu artista Raluca Elena Coșăreanu, au creat o instalație de artă contemporană, cu elemente fashion (parter, vis-a-vis de H&M).

În perioada 25 octombrie – 25 noiembrie, sibienii se pot bucura de o experiență vizuală inedită la Promenada Sibiu

Proiectul artistic pe care Promenada Sibiu l-a realizat alături de No!Hai și Raluca Elena Coșăreanu prezintă o viziune artistică inedită sub forma unei instalații de artă, o experiență vizuală atipică ce poate fi descoperită în interiorul centrului comercial, în zona H&M(parter). ,,Formele minimaliste atent selectate și evidențiate prin câmpuri de culoare dau libertatea de a visa și de a construi împreună cu cei dragi o lume fantastică, unică”, a declarat artista Raluca Elena Coșăreanu.

Mai mult, fiecare vizitator al centrului comercial ce își instalează aplicația SPOT pe mobil, în perioada 25 octombrie -25 noiembrie, și face cumpărături de peste 200 de lei, va primi gratuit la Info Point o geantă textilă, model “tote bag”, cu un imprimeu inedit și colorat. Geanta nu doar că se potrivește oricărui tip de ținută, de la cele în tendințe, la cele confortabile, dar mai mult, este un mic obiect de artă ce va inspira în crearea de noi ținute. În plus, este un aliat pentru cumpărături sustenabile: de la cosmetice, la decorațiuni de casă, accesorii sau haine, toate vor încăpea în punga textilă, evitând astfel utilizarea pungilor de plastic.

No!Hai este un spaţiu de creaţie dedicat dialogului între artişti, între artişti şi public, între formatori şi participanţi, o ambasadă pentru o paletă eclectică de forme de expresie şi reprezentanţi ai peisajului cultural local. Mai mult, No!Hai Ambasada Creativă își propune să devină o platformă de educare, promovare și lansare a proiectelor de artă, design, modă, foto, teatru și nu numai, în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă în lumea artistică internațională și românească.

Beneficiile SPOT

Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Cum se pot înrola clienții în programul de loialitate My Spot?

După descărcarea aplicației, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Odată cu acumularea punctelor, statutul din aplicație se schimbă, clienții putând accesa 3 niveluri: Select Spot (obținut implicit la autentificare), Premium Spot și Elite Spot.

Statutul de membru SPOT aduce clienților reduceri la o selecție de magazine partenere, experiențe exclusive și o mulțime de extra beneficii. De asemenea, clienții au posibilitatea de a-și cheltui punctele de loialitate acumulate în aplicație pe o gama complexă de recompense și premii speciale ce pot fi accesate doar în cadrul aplicației, precum: vouchere de cumpăraturi, experiențe sau premii speciale.

SPOT, o singură aplicație prin care se poate accesa orice mall din portofoliul NEPI Rockcastle din România.

Aplicația SPOT este disponbilă în 15 centre comerciale* din grupul NEPI Rockcastle de pe teritoriul României, grup din care fac parte și Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu. Așadar, clienții centrelor comerciale din Sibiu se pot bucura de beneficii și oferte locale diferite și în celelalte centre comerciale din țară ce fac parte din aplicație. Astfel, statutul obținut de client în cadrul programului de loialitate este valabil în toate centrele comerciale înrolate în program și clientul are posibilitatea de a-și folosi beneficiile sale în oricare alt centru comercial din portofoliul grupului.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare.

Mai multe detalii pe www.promenadasibiu.ro, Facebook și Instagram.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a acestui an, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Despre No!Hai

No!Hai este un spaţiu de creaţie în centrul istoric al Sibiului, dedicat dialogului între artişti, între artişti şi public, între formatori şi participanţi. Un concept de galerie mică şi atelier de creaţie, care şi-a propus să devină ambasadă pentru o paletă eclectică de forme de expresie şi reprezentanţi ai peisajului cultural local, să pună în comun idei şi să genereze noi proiecte culturale şi educaţionale.

No!Hai Ambasada Creativa are în plan să devină o platformă de educare, promovare și lansare a proiectelor de artă, design, modă, foto, teatru și nu numai în strânsă legatură cu ceea ce se întâmplă în lumea artistică internațională și românească.