Cel mai important concurs de dans sportiv din România începe la Sala Transilvania din Sibiu

Primul eveniment major sub egida Transylvanian Grand Prix a avut loc în anul 2013. Atunci, orașul Brașov a fost gazdă campionatului mondial de dans sportiv pentru tineret standard, tineri între 16 și 18 ani. Au urmat Campionatul European de Tineret Standard în anul 2014, care a avut loc tot la Brașov, și în același an a avut loc Campionatul Mondial de Profesioniști 10 Dansuri. Transylvanian Grand Prix s-a „mutat” în 2015 la Sibiu, unde a avut loc prima competiție de tip World Open, etapă a circuitului mondial de dans sportiv la secțiunile standard și latino iar de atunci, competiția s-a stabilit definitiv la Sibiu, fiind una dintre cele mai importante competiții de profil din Europa. Anul acesta, Transylvanian Grand Prix vine cu o nouă premieră, trei campionate mondiale urmând să se desfășoare în acest weekend la Sibiu, Campionatul Mondial de Junior 2 Latino, Campionatul Mondial de Tineret 10 Dansuri și Campionatul Mondial de Sub21 Latino. Sportivi din 42 de țări vor concura pentru titlurile mondiale dar și în secțiunile de Open Standard și Latino, structurate pe categorii de vârstă, Juvenil/copii I 6-9 ani, juvenil/copii II 10-11 ani, juniori I, 12-13 ani, Junior II 14-15 ani, Tineret 16-18 ani, Adulti 19-34 ani, Senior I 35 – 44 ani și Senior II 44 – 55 ani. Competiția este arbitrată de oficiali din 20 de țări, 50 de arbitri internaționali și peste 50 de arbitri și oficiali români. În total, pe parchet vor evolua peste 650 de perechi de dansatori, printre cei mai buni din lume. Campionii și vicecampionii din fiecare țară vor participa la Campionatul Mondial Junior II Latino. La Mondialul de Sub21 Latino și-au anunțat deja prezența numeroase echipe din topul clasamentului. Cei mai bine clasați participanți la TGP 2021, secțiunea latino, sunt Silvestri Andreea/Martina Varadi din Ungaria, pe locul 3 mondial în acest moment, Alexandru Miculescu/Andra Păcurar, ocupanții poziției a 8-a sau echipa cehă Gal Tomas/Sabina Karaskova. Numeroase echipe din top 50 mondial sunt înscrise și în categoria Standard, unde vor fi interesant de urmărit evoluțiile perechilor Rareș Cojoc/Andreea Matei – România, cei mai bine clasați sportivi prezenți la TGP 2021 la această categorie, Kirill Pavlov/Kristina Shinkariuk – Adzerbaijan sau Paul Rednic/Roxana Lucaciu. Evenimentul are loc între 5 și 7 noiembrie la Sala Transilvania. Concursurile vor începe în fiecare zi de la ora 8 până la ora 22:45. Galele finale ale competiției vor avea loc sâmbătă și duminică, de la ora 19:00 . Reglementările legale în vigoare nu permit prezența spectatorilor în sală însă organizatorii au pregătit o transmisiune live multi-cam, pe întreaga durata a evenimentului. Astfel, iubitorii dansului sportiv vor putea urmări evoluția perechilor preferate în transmisiunea disponibilă pe site-ul evenimentului, www.transylvaniangrandprix.ro. Transylvanian Grand Prix este un eveniment organizat de Fantasy Dance Sibiu și Academia de Dans Brașov și cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Sport și de Consiliul Județean Sibiu