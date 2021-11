Măldărăşanu, după meciul cu Steaua: „Înfrângere a naibii de dureroasă”

Etapa 13 a fost cu ghinion pentru FC Hermannstadt. Echipa sibiană n-a mai avut norocul din ultimele două jocuri, când a câștigat la ultima fază cu CS Comunal Șelimbăr (3-2 la Mediaș) și FC Brașov (2-1 pe Tineretului), iar contra Stelei a înregistrat primul eșec din acest sezon.

Cu 1-0 s-a impus trupa bucureșteană la Mediaș, prin golul marcat de Vasile Buhăescu în minutul 53, după o gafă a portarului Vlad Muțiu.

Marius Măldărășanu, după eșecul cu Steaua, primul pentru FC Hermannstadt: ”Am fi preferat să vină cât mai târziu”

Dacă împotriva celor de la Șelimbăr ”ulciorul a mers la apă” datorită lui Buhăcianu, iar cu FC Brașov ”Dumnezeu i-a iubit” pe sibieni, în special pe Buhăcianu și Bejan, cu Steaua nimeni n-a mai fost de partea Hermannstadtului, echipa având o nouă prestație modestă și de această dată a fost învinsă.

Marius Măldărășanu a declarat la finalul meciului cu Steaua că ar fi preferat ca primul eșec să vină mult mai târziu. Antrenorul echipei sibiene a spus că jucătorii săi au controlat prima repriză, dar că, după golul încasat în minutul 53, nu au reușit să înscrie măcar o dată pentru a obține un punct, potrivit liga2.prosport.ro.

”Este prima înfrângere, este a naibii de dureroasă. Am fi preferat să vină cât mai târziu, dar suntem bărbați și trebuie să trecem și peste astfel de momente. Un joc contra unei echipe foarte bune, o contracandidată la promovare din punct de vedere sportiv. Am început bine, a fost o primă repriză controlată de noi și din punct de vedere al posesiei, chiar dacă nu au fost multe ocazii, dar am avut echilibru și – în momentele în care Steaua a încercat să atace, să construiască, având jucători de calitate – am știut să ne apărăm, am știut să suferim. Însă, jocul greșeala așteaptă, a venit acea greșeală în a doua repriză și asta a făcut diferența pentru că, după aceea, chiar dacă am încercat, în zadar să zic așa, să marcăm, măcar să reușim golul egalizator, ăsta n-a venit, ei s-au apărat foarte bine, au încercat contraatacul. Normal că noi ne-am deschis foarte mult… Repet, trebuie să mergem înainte, caracterele puternice se văd și după astfel de momente, lupta în continuare este acerbă. Repet, mi-aș fi dorit această înfrângere, dacă pot spune așa, mult mai târziu”, a afirmat Măldărășanu.

”Nu știu dacă meritam mai mult”

FC Hermannstadt a dominat prima repriză cu Steaua, însă singura ocazie de gol au avut-o jucătorii lui Daniel Oprița. Buhăescu a scăpat singur cu Muțiu în minutul 41, după o greșeală a lui Stoica, însă portarul a salvat cu piciorul.

Măldărășanu a recunoscut că echipa sa nu merita să câștige întâlnirea cu ”roș-albaștrii”: ”N-am avut, într-adevăr, ocazii mari, asta s-a-ntâmplat și meciul trecut. Normal că, chiar dacă suntem o echipă care-și dorește să atace, punem accent pe faza ofensivă, vor fi meciuri în continuare în care nu vom avea ocazii și trebuie să suferim, dar în meciul ăsta nu știu dacă meritam mai mult. Nici ei! Au avut câteva ocazii pe expunerea noastră dar, dacă ăsta e scorul, probabil asta este realitatea acestui meci și Steaua a câștigat cele trei puncte.”

În meciul cu Steaua, FC Hermannstadt a avut o ocazie prin Petrișor Petrescu, care a executat periculos o lovitură liberă de la distanță, însă Bălbărău (48) n-a avut emoții în a respinge în corner, chiar dacă s-a întins serios în stâng. Iar în minutul 77, Plazonja a avut un șut din fața careului, pe jos, din întoarcere, dar portarul a respins și de această dată în lateral.

Unicul gol al meciului l-a marcat Vasile Buhăescu în minutul 53, când a profitat de o minge scăpată în față de Muțiu, după o lovitură liberă bătută de Adi Popa.

FC Hermannstadt în meciul cu Steaua: Muțiu – Pantea (Tomșa 61′), Bejan, I. Stoica, Opruț (Plazonja 70′) – Alhassan (Sîntean 84′), Mino Sota, I. Năstăsie (Balaure 61′) – P. Petrescu, Buhăcianu, Al. Oroian (C. Popescu 70′). Rezerve neutilizate: I. Pop – Issah, Antoche, Buzan.

Despre Petrolul: ”Echipa cea mai îndreptățită la promovare”

Marius Măldărășanu a declarat, despre echipa pe care FC Hermannstadt o va întâlni peste trei săptămâni, liderul clasamentului Ligii 2, Petrolul Ploiești, că are un joc complex și este favorită la promovare. Antrenorul ploieștean a subliniat că și alte echipe au suferit, precum cea sibiană, dar au avut reacții, ceea ce se așteaptă să se întâmple și în cazul ”alb-roșilor”.

”La momentul acesta, probabil (n.r. – Petrolul) este echipa cea mai îndreptățită să spere la promovare, este echipa cu cel mai complex joc, cu mult echilibru, a avut și o serie foarte bună. Odată cu victoriile consecutive, capeți încredere, te duce valul, ca să spun așa, bravo lor. Însă, în continuare ne batem acolo. Toate echipele au pierdut. Cum și ele au avut reacții, au avut serii bune după o înfrângere, asta trebuie să facem și noi. Știți foarte bine, am fost neînvinși mult timp, dar acele remize (n.r. – cu Ripensia și Unirea Dej), care până la urmă sunt niște puncte acumulate, dar totodată s-au pierdut și niște puncte în această luptă contra echipelor din primele șase… Vom vedea ce va fi, sperăm, ne dorim cu toții să mergem mai departe. Trebuie să trecem, repet, asta este treaba noastră, a staffului, să le ridicăm moralul, să trecem peste această înfrângere”, a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt e pe locul 2, dar poate termina etapa pe poziția a 4-a

FC Hermannstadt ocupă locul 2 în clasamentul Ligii 2 în urma a 13 meciuri disputate, cu 28 de puncte, însă până la finalul etapei poate pica pe poziția a 4-a, dacă ”U” Cluj și Concordia Chiajna, ambele cu câte 27 de puncte, își câștigă luni, respectiv marți, meciul de pe teren propriu cu FC Brașov, respectiv Astra. Lider este Petrolul, cu 36 de puncte, iar pe locurile de play-off se mai află FC Buzău și Steaua, ambele cu câte 25 de puncte.

În runda a 14-a, care va avea loc peste două săptămâni, FC Hermannstadt joacă în deplasare la Giurgiu, cu Astra (locul 19, 2 puncte), meciul nefiind încă programat la o dată exactă.