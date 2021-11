Creațiile elevilor de la Arte din Sibiu, incluse într-o Galerie de Artă virtuală internațională

Zeci de elevi de la Liceul de Artă din Sibiu au luat parte, împreună cu profesorii lor, la un proiect european coordonat de către un liceu din Italia. Pe parcursul a trei ani, aceștia au participat activ în cadrul unor experiențe interculturale, dezvoltându-și creativitatea și aptitudinile lingvistice. Alături de ei au fost și elevi din Estonia, Cehia, Italia și Turcia. Acum, la finalul proiectului Erasmus+ Art Achieves New Europe-AR.AC.N.E., creațiile copiilor din Sibiu vor fi incluse într-o Galerie de Artă virtuală internațională.

Proiectul Erasmus+ Art Achieves New Europe-AR.AC.N.E., care a început în anul 2018 și s-a încheiat anul acesta în octombrie, a avut ca principal obiectiv reaprinderea sentimentului de apartenență la o familie europeană comună şi a pus în evidenţă faptul că moştenirea culturală europeană este o resursă pentru Europa.

Pe parcursul celor trei ani, elevii din Sibiu au putut participa activ în cadrul unor experiențe interculturale, dezvoltându-și aptitudinile lingvistice, fiind promovat dialogul intercultural.

„Pentru mine proiectul Erasmus a fost o experiență unică din care am avut foarte multe de învățat. A fost o provocare mare sa interactionez cu ceilalți participanți în limba engleză și nu numai. Am avut parte de multe activități care ne-au pus în valoare creativitatea și iscusința artistică. Unitatea este un cuvânt cheie al acestui proiect. Cu toții, români, turci, estonieni, cehi, italieni am învățat unii de la alții, am explorat împreună, ne-am distrat, toate aceste petrecându-se într-o unitate și comuniune de neuitat”, spune Mărăcine Elena-Diana, absolventă a Liceului de Artă Sibiu, promoția 2021, studentă la UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră.

Muzeul Astra, principala sursă de inspirație pentru creațiile elevilor

Fiecare țară care a găzduit o mobilitate a propus o temă specifică de creație artistică care a implicat: workshopuri de creație plastică, prezentarea sistemului național de educație, prezentarea contextului social, cultural și educațional al școlii, vizitarea muzeelor de artă din oraș, vizitarea atelierelor meșteșugărești locale sau vizitarea galeriilor de artă.

Participarea la mobilitățile din afara României s-a realizat cu un număr de 6 profesori și 21 de elevi, iar la mobilitatea găzduită la Liceul de Artă Sibiu cu 10 profesori și 25 de elevi.

„Mobilitatea din România, găzduită de Liceul de Artă Sibiu, cu tema „Tradiție și spiritualitate în Europa”, s-a desfășurat în luna februarie 2020. Activitățile desfășurate au avut ca principală sursă de inspirație pentru creațiile artistice Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului), care păstrează vie moștenirea spirituală a României în cadrul mai larg al moștenirii culturale europene”, spune Serfozo Anca Ioana, profesor coordonator Proiect Erasmus+ AR.AC.N.E..

Expoziții de grafică la Liceul de Artă și la Biblioteca Astra

Vizitele realizate la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, Muzeul Național Brukenthal-Galeria de artă Românească, centrul istoric din Sibiu, centrul istoric și muzeele din Alba Iulia au reprezentat prețioase surse de documentare și inspirație pentru workshopurile desfășurate în incinta Liceului de Artă Sibiu – serigrafie pe pânză, tehnică mixtă/colaj și pictură pe pânză, mărțișoare din lut pictate și pictură tradițională pe vase de ceramică. Pentru evidențierea specificului învățământului preuniversitar de artă din România au fost organizate două expoziții de grafică, realizate de elevii claselor a XI-a și a XII-a, vernisate în incinta Liceului de Artă Sibiu și în incinta Bibliotecii Astra Sibiu.

Creațiile elevilor din Sibiu, incluse într-o Galerie de Artă Virtuală

În urma experiențelor acumulate în cadrul întâlnirilor, elevii Liceului de Artă Sibiu au creat o bază de date digitală cu imagini, sub forma unui ghid cultural, sursă permanentă de documentare pentru creații artistice originale. Au experimentat tehnici de predare inovative care au vizat, în mod deosebit, stimularea creativității, urmând ca, după finalizarea proiectului, creațiile elevilor să facă parte dintr-o Galerie de Artă virtuală, deschisă publicului larg.

Elevii liceului de Artă, care acum sunt studenți ai facultăților de arte din țară, spun că proiectul i-a ajutat să descopere tradițiile altor polare și să învețe noi tehnici de natură artistică.

„Proiectul va rămâne mereu întipărit în mintea mea ca o experiență inedită pe care aș repeta-o oricând. Am avut ocazia să îmi pun la încercare abilitățile lingvistice și de asemenea am învățat noi tehnici de natură artistică. Diversitatea culturală a reprezentat un element important al proiectului, împreună descoperind tradițiile și obiceiurile fiecărui popor”, spune Dănuleț Denisa Maria, absolventă a Liceului de Artă Sibiu, promoția 2021, studentă la U.A.D. Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, secția Grafică.

„Pentru mine proiectul a însemnat o ieșire din zona de confort, deoarece credeam că nu pot să socializeze atât de ușor în altă limbă cu persoane pe care nu le-am mai văzut niciodată. Proiectul m-a ajutat foarte mult să am încrederea în mine și să comunic cu persoane străine în limba engleză, lucru pe care îl fac acum cu mai multă dezinvoltură”, spune Seprodi Agnes, absolventă a Liceului de Artă Sibiu, promoția 2021, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design, secția Grafică.