Florin Cîţu: „Este crucial ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un membru PNL”

Este crucial ca Ministerul Finanțelor să fie condus de liberal, pentru că am arătat că PNL poate să facă minuni, spune președintele PNL, Florin Cîțu, premier interimar.

„Am văzut că se încearcă modificarea PNRR, ceea ce este imposibil. Vor fi negocieri importante în perioada următoare. (…) Până la urmă, direcția de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul. Dacă noi ne menținem obiectivele noastre și avem acolo planul de reforme, care nu se va schimba… Sunt lucruri la care PNL ține și le vom pune pe masă în discuții cu oricare dintre parteneri. Asta mă interesează pe mine și pe noi, liberalii, să impunem aceste reforme, pentru că ele sunt bune pentru România, nu pentru că vrea PNL să le impună”, spune președintele PNL, Forin Cîțu, premier interimar.

El precizează că, în prezent, PNL are o decizie – propunerea de premier e președintele partidului, dar admite că desemnarea o face președintele României.

„Este crucial (ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un membru PNL – n.r.). PNL a arătat că Ministerul Finanțelor condus de PNL în ultimii doi ani a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva, chiar în această perioadă în care avem o criză politică, să schimbe perspectiva de la negativ la stabil, am reușit să scădem deficitul bugetar, e clar că am demonstrat că se poate face”, mai spune Cîțu.

El menționează că decizia ca PNL să guverneze alături de PSD sau de USR va fi luată în conducerea partidului, nu de președintele foramțiunii.

„Pentru mine importante sunt reformele. Eu am intrat în politică pentru reforme și pentru a face lucruri pentru români. Vreau să văd cu cine putem face aceste reforme”, conchide Florin Cîțu.