Noua gama de seminee electrice ultramoderne – pentru toate gusturile!

Iti doresti ca living-ul sau oricare alta incapere din locuinta ta sa fie mereu in pas cu ultimele tendinte in materie de design interior, dar si in ceea ce priveste eficienta termica? Noi avem solutia! Opteaza pentru cea mai noua gama de seminee electrice decorative, disponibile intr-o varietate larga de culori si nuante, dar care includ si o serie de configuratii si functii pentru a face utilizarea acestora cat mai confortabila! Prin urmare, daca vrei sa sporesti estetica locuintei tale cu un semineu fals decorativ, proiectat doar cu materiale de inalta calitate si care dovedeste o eficienta crescuta in generarea de caldura, toate acestea la un pret ieftin si atractiv, descopera cele mai noi 10 modele cu aspect inovativ din gama de seminee electriceTAGU:

Hagen Solid Grey – un semineu de culoare gri intens ce iese in evidenta in orice decor

Lasa-te surprins de eleganta noului semineu electric Hagen Solid Grey ce reda minimalismul si inovatia intr-un dispozitiv cu dimensiuni compacte, devenind un element de contrast in orice tip de decor! Datorita faptului ca nu ocupa foart mult spatiu, este ideal atat pentru casa, cat si pentru apartament, afisand o masca exterioara din MDF, un ecran electric performant cu tehnologie avansata LED, dar si o mentenanta redusa! Mai mult, si procesul de montare este unul cat se poate de usor, pretul fiind unul atractiv!

Frode Solid Grey – dispozitivul care impresioneaza prin culoarea sa gri-cenusiu

Aspectul ultra-modern si finisajele subtile fac din semineul Frode Solid Grey un veritabil obiect de decor, indiferent de design-ul incaperii in care se afla, iesind cu usurinta in evidenta prin imaginea surprinzatoare a flacarii decorative, oferita cu ajutorul tehnologiei ultra-performante LED, dar si culorii gri-cenusiu care impresioneaza prin contrastul oferit. De asemenea, acesta se defineste si prin masca exterioara fabricata din MDF, presupunand un montaj simplu si rapid, dar si cu un raport pret-calitate de nerefuzat!

Frode Light Beige – un sistem cu o interfata ce exprima eleganta si rafinament prin culoarea bej deschis

Indiferent ca vrei sa optezi pentru un semineu decorativ electric care sa se incadreze in mod subtil in livingul tau decorat in tonuri neutre, sau ca iti doresti un element de contrast intr-o incapere mai inchisa la culoare, Frode Light Beige devine alegerea perfecta, in special daca esti iubitor al lucurilor simple si subtile. In plus fata de aspectul placut redat prin culoarea bej deschis, acesta foloseste si o tehnologie de ultima ora LED cu flacara decorativa si busteni iluminati, presupunand un consum de energie redus, un montaj usor si rapid, fie ca este amplasat la casa sau la apartament!

Larsen Deep Black – semineul care surprinde prin culoarea negru intens si ornamentele impresionante

Descopera un semineu electric care impresioneaza estetic prin eleganta sa, redata de culoarea negru intens si rama realizata din MDF furniruit cu ornamente din lemn masiv, incluzand un ecran electric performant cu tehnologie LED ce permite un efect de flacara deosebit, alaturi de bustenii iluminati, la un pret ieftin si avantajos si cu o mentenanta redusa! Fie ca doresti sa optezi pentru un astfel de dispozitiv in apartamentul sau in casa ta, va deveni in cel mai scurt timp principalul element de atractie, conferind o ambianta placuta si calduroasa cu ajutorul termostatului inteligent, ce mentine confortul termic pe o perioada mai lunga de timp, cu 0 risipa de energie!

Larsel Solid Grey – un dispozitv termic cu un design veritabil si elegant, reflectat de culoarea gri si finisajele minimaliste

Opteaza pentru un semineu electric ce combina in mod subtil un design minimalist cu eficienta dovedita in generarea de caldura, multumita tehnologiei performante LED pe baza careia functioneaza. In plus, acesta ofera un aspect captivant de flacara decorativa si busteni iluminati, cu un consum minim de energie! Culoarea gri din MDF ce defineste aspectul acestui dispozitiv, este completata de ornamente decorative din lemn masiv, fapt ce-l transforma intr-un adevarat element de design pentru livingul sau orice alta incapere din locuinta ta la casa sau la bloc, cu pret ieftin si mentenanta redusa!

Helmi Pure White – un semineu electric ce exprima puritate si simplitate, prin culoarea alb

Creeaza o oaza de liniste si relaxare in locuinta ta prin aspectul deosebit al semineului electric Helmi Pure White, ce afiseaza o rama tip masca semineu decorativ de culoare alb pur din MDF, cu finisaje minimaliste si subtile, si top din lemn masiv sculptat, amplificate prin imaginea captivanta a flacarii redate cu ajutorul ecranului performant LED! In plus, dispozitivul dovedeste si o eficienta ridicata in asigurarea confortului termic, pastrand caldura in incapere pentru mai mult timp, fara risipa de energie, prin intermediul termostatului inteligent si temporizatorului regasit in sistemul sau! In acest mod te poti bucura de un aspect impresionant si un mod optim de functionare, intr-unul din cele mai moderne si performante dispozitive aflate in topul preferintelor clientilor din Romania!

Helmi Light Beige – un dispozitiv electric impresionant de culoare bej deschis cu un design minimalist si autentic

Descopera un dispozitiv regasit printre cele mai accesate variante de catre clientii nostri, perfect pentru spatiile decorate in tonuri neutre, dar si pentru cele in care iese in evidenta datorita contrastului pe care il ofera! Cu un aspect redat prin rama minimalista de culoare bej si ecranul ce incorporeaza tehnologie avansata LED cu flacara decorativa si busteni iluminati, acesta devine un sistem economic si eficient in asigurarea necesarului termic in incaperi mai mici ca dimensiuni! Bucura-te de un dispozitiv performant cu o estetica deosebita si care prezinta o eficienta ridicata, in special datorita termostatului inteligent si temporizatorului incorporat ce ajuta la mentinerea caldurii in incapere pentru mai mult timp, toate acestea la un pret de achizitie atractiv si o mentenanta usoara!

Helmi Solid Grey – un semineu electric care acorda o nota de stil si bun gust oricarei incaperi

Decoreaza livingul sau orice alta incapere din locuinta ta cu bun gust, optand pentru semineul electric Helmi Solid Grey, cu o rama decorativa impresionanta de culoare gri inchis din MDF, ce iese in evidenta prin elementele ornamentale subtile si topul din lemn masiv sculptat! Tehnologia avansata de fabricare LED pe care o incorporeaza contribuie la o perspectiva deosebita asupra flacarii, dar si la generarea si mentinerea caldurii in incaperile de dimensiuni mai reduse, cu ajutorul termostatului inteligent si temporizatorului incorporat! Bucura-te de un produs avantajos, in ton cu ultimele tendinte in materie de design interior, cu 0 reziduuri de cenusa si o utilizare confortabila, regasindu-se printre cele mai noi si mai inovative modele din catalogul nostru!

Magna Deep Black – un dispozitiv care confera o ambianta placuta si un aspect elegant prin negrul intens

Amplifica design-ul interior al livingului cu ajutorul noului model de semineu cu aspect inovativ si autentic, ideal pentru amplasarea la casa sau bloc! Magna Deep Black impresioneaza prin rama decorativa de culoare negru intens din MDF si ornamentele in relief, completate de bordura sculptata si un ecran electric avansat cu tehnologie LED, ce confera un efect de flacara ultra-realist 3D si busteni iluminati! Opteaza pentru functionalitate si stil, intr-un dispozitiv electric care eficientizeaza generarea de caldura in spatiile mai mici, confortul termic fiind mentinut cu usurinta prin intermediul termostatului inteligent si temporizatorului incorporat in proiectarea sa, la pret avantajos si ieftin!

Magna Soft Turquoise – un adevarat element de design ce exprima originalitate prin albastrul turquoise

Acorda o nota de originalitate si o pata de culoare livingului sau oricarei alte incaperi din casa ta, optand pentru un semineu electric eficient, care iese in evidenta prin culoarea turquoise si rama din MDF cu ornamente in relief si bordura sculptata, dar si prin intermediul ecranului special cu tehnologie LED avansata, care ofera o perspectiva captivanta asupra flacarii! Pe langa plusul estetic pe care il aduce in orice incapere, Magna Soft Turquoise reprezinta si o alternativa economica, multumita termostatului inteligent si temporizatorului integrat in structura sa, lucru ce stopeaza risipa de energie. Este un model de semineu exclusivist, unic, atat prin elementele deosebite de decor, cat si prin culoarea ramei!

CE FACE CA NOILE MODELE MODERNE DIN GAMA TAGU SA SE AFLE IN TOPUL PREFERINTELOR?

Termostatul inteligent . Acum poti stabili un program de incalzire in mod automat, in functie de fiecare zi a saptamanii si in acest mod vei avea parte de caldura continuu, cu 0 risipa de energie! Mai mult, focarul electric este proiectat sa se opreasca automat cand temperatura din incapere scade brusc si ai posibilitatea monitorizarii tuturor setarilor cu ajutorul ecranului LED

. Acum poti stabili un program de incalzire in mod automat, in functie de fiecare zi a saptamanii si in acest mod vei avea parte de caldura continuu, cu 0 risipa de energie! Mai mult, focarul electric este proiectat sa se opreasca automat cand temperatura din incapere scade brusc si ai posibilitatea monitorizarii tuturor setarilor cu ajutorul ecranului LED Incorporeaza o aeroterma puternica (de 1500W). Aceasta aeroterma discreta permite incalzirea unor incaperi de pana la 37 m patrati, oferind functia de temporizator pentru a seta oprirea automata si functionarea independenta a efectului de flacara, de functia de incalzire incorporata in focar semineu. In acest mod, ai parte de o ambianta primitoare, indiferent de anotimp.

Permite un efect de flacara ultra-luminos . Un dispozitiv potrivit pentru orice sezon, ce ofera o perspectiva deosebita a flacarilor, la costuri minime, oferind si functia powerflame ce afiseaza un aspect cat mai realist cu ajutorul jarului si mulajului de busteni afisati pe ecran.

. Un dispozitiv potrivit pentru orice sezon, ce ofera o perspectiva deosebita a flacarilor, la costuri minime, oferind si functia powerflame ce afiseaza un aspect cat mai realist cu ajutorul jarului si mulajului de busteni afisati pe ecran. Dotat cu telecomanda. Detii mereu control asupra focarului cu usurinta, indiferent de locul in care te aflii in incapere!

Asadar, daca iti doresti sa fii mereu in pas cu ultimele trenduri aparute atat in materie de design interior, cat si in ceea ce priveste aspectul termic, si pui accent pe micile detalii, noile modele inovative de seminee electrice decorative din gama TAGU reprezinta exact exclusivismul si minimalismul de care are nevoie livingul tau, la fel de atractiv ca seminee pe lemne! Alege sa te bucuri de confort termic si performanta intr-un semineu electric, ideal pentru orice sezon sau moment al zilei, la pret ieftin si atractiv, 0 reziduuri si cu o mentenanta usoara! Mai mult, semineul va ajunge in siguranta la usa ta, in cel mai scurt timp posibil!