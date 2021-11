Un arhitect din Sibiu critică aspru felul în care s-a lucrat în Ștrand – „Solicit publicarea autorizației de construcție și remedierea proiectului”

Un arhitect din Sibiu critică aspru modul în care au fost realizate lucrările din cartierul Ștrand și a întocmit o sesizare în acest sens, pe care a redirecționat-o către Primărie, DSP, Prefectură, Agenția pentru Protecția Mediului și alte instituții. Acesta solicită publicarea autorizației de construcție cu documentația aferentă, inclusiv a avizelor aferente, precum și remedierea proiectului și a lucrărilor, considerând că s-a făcut mai multe greșeli de proiectare și execuție.

Arhitectul Costea Darius Sebastian din Sibiu a trimis către Primăria Municipiului Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Inspectoratul de Stat în Construcții Sibiu, Inspectoratul de Stat în Construcții Brașov, Prefectura Sibiu, Ordinul Arhitecților Sibiu o sesizare privind „nerespectarea obligațiilor de proiectare și de execuție aferente lucrărilor de reamenajare executate în cartierul Ștrand din Sibiu”.

Acesta a constatat o serie de nereguli în ceea ce privește modul în care au fost realizate lucrările, printre care tăierea vegetației și arborilor, locuri de parcare realizate neconform, dar și pistele pentru biciclete.

Nereguli privind tăierea arborilor din cartier

Potrivit regulamentului local de urbanism, „se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, pe o rază de maxim 100 m, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. Se interzice înlocuirea spaţiilor verzi existente cu parcaje la sol, echpamente publice sau paracaje colective cu excepţia situaţiei în care sunt create spaţii verzi de cel puţin aceeaşi dimensiune la o distanţă maximă de 100 m faţă de spaţiile verzi afectate. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare”.

Arhitectul spune că, „conform legislației în vigoare, înainte de elaborarea autorizației de construcție, Primăria Sibiu avea obligația de a întocmi Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu, inclusiv de a consulta populația și de a respecta actele normative în vigoare”.

Arhitectul solicită verificarea distanțelor dintre parcări și zonele de locuit

Arhitectul Costea Darius Sebastian spune că nici parcările nu au fost realizate în mod corect, iar asta fiindcă nu s-au făcut conform legislației în vigoare. Acesta solicită verificarea distanțelor dintre parcări și zonele de locuit.

„Totodată, vă aduc la cunoștință prevederile articolul 4 litera c) din Capitolul I, intitulat <<Norme de igienă referitoare la zonele de locuit>>, din Anexa I a Ordinului nr. 119/4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, care prevede următoarele: <<c) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto>>. Prin urmare, solicit verificarea distanțelor parcărilor față de zonele de locuit, inclusiv respectarea normelor de proiectare a parcărilor în ceea ce privește distanțele, conform legislației în vigoare”, spune arhitectul în sesizare.

Acesta spune că parcările prevăzute cu un strat impermeabil ar fi trebuit să fie racordate la o stație cu separator de hidrocarburi. „Acest aspect ar fi putut fi soluționat prin utilizarea dalelor ecologice în zona parcărilor”, spune arhitectul.

Probleme la pistele pentru biciclete

În privința pistelor de biciclete create, acestea trebuie să respecte Ghidul metodologic de reglementare a proiectării, execuţiei, utilizării şi mentenanţei lucrărilor de infrastructură pentru biciclete, spune Costea.

În urma celor sesizate, arhitectul solicită punerea la dispoziție în mod public a autorizației de construcție cu documentația aferentă, inclusiv a avizelor aferente, precum și remedierea proiectului și a lucrărilor conform legislației în vigoare.