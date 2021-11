Incalzeste intreaga casa cu un termosemineu pe lemne italian automatizat de 35 kW!

Construirea unui locuinte este o bucurie de nedescris pentru oricine, gandul ca isi va pune amprenta asa cum isi doreste si ca isi va amenaja locuinta multa visata, aduce implinire si visare la zilele petrecute in locuinta bucurandu-se de o ambianta de poveste si caldura. Insa una dintre cele mai des intalnite intrebari este: pentru ce solutie de incalzire a locuintei sa optez?” Pe piata ai o multitudine de variante, de la banala centrala pe gaz pana la semineul pe lemne, pe peleti si pana la termosemineul pe lemne tip centrala.

Si cum poti alege cea mai buna solutie de incalzire pentru casa si familia ta? Cu o buna documentare si informare asupra avantajelor si dezavantajelor sistemelor de incalzire.

In prezent, mai mult ca oricand oamenii aleg termosemineele tip centrala pentru incalzire intregii case, fiind o alternativa foarte buna la solutiile clasice, deoarece este si o solutie ideala pentru incalzirea prin calorifere , prin pardosea sau alte sisteme. In acest articol o sa iti prezentam termosemineele producatorului italian CLAM Energy System, ce sunt prezentate si in clipul de mai jos:

Termosemineele ENERGY – ce sunt?

In video-ul de mai sus este vorba despre gama de termoseminee tip centrala ENERGY, si anume despre doua puteri termochimice: modelul Energy 75 de 29,8 kW si modelul Energy 85 de 34,4 kW. Sunt echipamente din clasa energetica A+, adica dispozitive smart! Ce anume le face asa inteligente pe aceste dispozitive? Pentru ca aceste echipamente de serie sunt echipate cu o placa electronica, conectata la un controller glass cu touchscreen. Astfel ne este permis controlul asupra aerului necesar combustiei, controlul pompelor de circulatie, controlul temperaturii agentului termic din termosemineu timisoara, controlul temperaturii ambientale, controlul unei eventuale centrale pe gaz prezenta pe instalatia hidraulica a casei. In plus, poti controla puffer-ul sau boilerul, instalatia in pardoseala, vana cu 3 cai sau alte componente.

Ce au atat de special termosemineele italiene CLAM Energy?

Aceste echipamente au o performanta excelenta, avand un raport intre puterea termochimica si randamentul acestora unic pe piata, deoarece vorbim despre un randament foarte mare, pe care un astfel de dispozitiv il atinge in timpul functionarii, la momentul actual la acest raport putere-randament nu exista competitiori pe piata!

De aceea gama acestor produse de seminee este unica pe piata, fiind singurele echipamente tip centrala de 35kW la care cenusarul poate fi golit in timpul functionarii, acesta putand fi scos in timpul functionarii, si astfel este optimizata faza de combustie in cazul in care folosim dispozitivul mai multe ore continuu! In plus, un astfel de dispozitiv este la fel de eficient ca un semineu fonta clasic sau chiar mai bine!

Detalii tehnice importante!

Termosemineele italiene ENERGY sunt niste echipamente care au la bordul lor totul de serie. Este dotat in partea superioara a echipamentului cu un echipament complet si automatizat de mare putere – unde se afla grupul de siguranta certificat TUV, alacatuit din: un aerisitor automat, o supapa de descarcare termica de 2,5 bari si un manometru. Tot langa acest grup de siguranta se afla si supapa de descarcare termica cu bulbul sau, ce are rolul de a interveni in cazul in care temperatura din focar creste, avand si rolul de a raci echipamentul. Mai exact, in momentul in care acesta declanseaza si purjeaza apa intr-un sifon, iar in acelasi timp, langa grupul de descarcare termica, avem intarerea apei reci, care nu face altceva decat sa raceasca serpentina de siguranta a echipamentului. Tot in partea de sus este echipat si cu o sonda ce ne citeste temperatura agentului termic din focar, sonda ce este conectata la placa electronica si la controller-ul cu touchscreen.

In partea inferioara a echipamentului de mare putere Energy este popa de circulatie (o pompa wilo de putere 3,5 mc/ora, cu o prevalenta de 7,5 m inaltime), o clapeta electronic, care controleaza aerul necesar combustiei si vasul de expansiune inchis de 8 litri. De stiut ca vasul de expansiune inchis are rolul de a prelua doar dilatatia din corp semineu arad – si nu are nimic de a face cu restul agentului termic din instalatie!

Langa aceste componente, este priza de aer pentru combustie, tot de serie. Pe langa tot echipamentul este si un tub flexibil din aluminiu cu diametrul de fi100, in care se poate racorda de priza de aer cu exteriorul. Si acest terminal al tubului de aluminiu este tot de serie, prezinta grilaj de plastic, astfel incat tubulatura pe care intra aerul sa fie mereu protejata!

Performanta calorica a termosemineelor

Echipamentul complet echipat si automatizat este dotat cu doua tipuri de schimbatoare de caldura, pentru a obtine randamentul foarte mare amintit mai sus.

Informatii despre schimabatoarele de caldura:

– este vorba de un schimbator de caldura cu pachet dublu foarte mare, ce este situat in partea superioara a acestuia, in interiorul camerei de combustie, fiind un schimbator apa-aer. Impreuna cu ajutorul a doua supape bypass situate in aceste zone ale termosemineelului, obliga fumul sa parcurga un dublu “S” inainte de a iesi pe csoul de fum, si astfel este recuperata toata caldura posibila din camera de combustie. – al doilea schimbator de caldura este de tipul aer-fum, iar cu acesta nu facem altceva decat sa preincalzim aerul necesar combustiei, atat aerul primar, cat si cel secundar, optimizand astfel sistemul de ardere si reducand noxele.

In concluzie, pe langa faptul ca termosemineele tip centrala CLAM de putere mare sunt foarte sigure, au si un randament ridicat si in final sunt si foarte economice – cateva avantaje foarte importante!

Termoseminee parctice si ECO!

Pe langa toate acestea, termosemineele pe lemne ENERGY sunt echipamente complete care respecta normativele Eco-Design 2022, fiind echipamente green!

Un alt mare avantaj la acestor termoseminee este ca necesitatea mentenantei poate fi accesata in toata componentistica din partea de jos care se face din interiorul camerei de combustie, chiar daca echipamentul a fost placat si finisat, dar si integrat in designul interior al locuintei.

In plus, bazamentul din fonta trebuie inlaturat, iar sub el vom gasi un carter din otel – si acesta vine inalturat, pentru a avea accse la mentenanta componentisticii din partea inferioara, care este hidraulica.

Absolut toate modelele de termosemineu 35 kw CLAM au fost concepute cu totul de serie, foarte practice si intuitive, si toate recomandarile la modul de folosire si garantia termosemineului, le gasiti atatsate la echipament!

Recomandari de siguranta

Prima noastra recomandare este ca inainte de primul foc, mai exact inainte de punerea in functiune a termoseminelui automatizat – instalatia trebuie sa fie deja in presiune, intre 0,8 bari si 1,2 bari, la rece – astfel inca siguranta sa fie garantata!

ATENTIE – nu poate fi facut primul foc in interiorul focarului, daca nu este pusa presiunea mai intai pe echipament!

Aceste recomandari, dar si altele le veti gasi pe foaia de garantie a echipamentului! Va rugam sa le cititi si sa le urmati cu atentie, pentru ca dvs sa aveti siguranta familiei dar si a dispozitivului in prim plan!

In final, dorim sa va sumarizam ca termosemineele pe lemne CLAM ENERGY sunt echipamente automatizate, cu sistem hidraulic, complet echipate – gata de a fi racordate la instalatia de incalzire a casei prin calorifere, pardosea, etc – la care poate fi adugat si un boiler sau un puffer pentru ca intreaga locuinta sa fie incalzita, fara probleme si cu un confort maxim! E la fel de usor ca un montaj soba metalica pe colt, sau legarea unei centrale termice la pardosea.

Pentru mai multe detalii si informatii in privinta acestora echipamente, dar si alte dispozitive de incalzire, puteti beneficia de consultanta gratuita oferita de catre echipa PEFOC.RO, companie cu o experienta de peste 20 de ani pe piata termicelor!